東森購物攜手三大超商推綠色回收　4月上線啟用「循環箱」

▲東森購物積配合經濟部商業署推動「物流循環箱」計畫，與7-ELEVEN、全家便利商店與萊爾富便利商店三大超商合作進行「循環箱」回收，將於4月正式上線啟用。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

東森購物積極配合經濟部商業署推動「物流循環箱」計畫，與7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富便利商店三大超商合作，建立便捷高效的循環機制，「物流循環箱」將於4月正式啟用，讓消費者在取貨時即可完成包裝歸還，並透過 IoT雲端管理平台追蹤循環箱流向，確保全流程數據化，提高回收率與使用效率。

為了提升環保效益，物流循環箱採用易回收聚丙烯（PP）單一材質製造。PP具耐化學物質、抗衝擊、抗彎曲、重量輕且回收來源充足等特性，確保環保與耐用性，並以新料與回收料各50%混煉產製，以達到穩固性。此外，循環箱設計符合高效回收機制，可攤平縮減體積，折疊壽命達10,000次，並可承受零下20度的低溫環境，確保在各種物流條件下仍能穩定使用。

東森購物早在 2020 年 即開始大力推動「綠色革命」，與物流、包材業者、產品供應商 攜手合作，從源頭減量包材使用，全面不使用PVC材質 之包材，紙箱印刷面積更從60%降至20%。2022年 東森購物進一步推動「森活會員」與「循環袋」計畫，減少一次性包材的使用，每個循環袋可重複使用約12～15次，並與郵局合作建立循環袋回收機制，消費者可透過全台綠色郵筒與 i 郵箱歸還循環袋。為了讓回收更加便利，2024年8月回收點再擴大，與7-ELEVEN合作，而今年4月起全家便利商店也將正式加入，消費者可透過7-ELEVEN的ibon機台及全家便利商店的FamiPort 機台輕鬆退還循環袋。這項計畫讓全台回收點總數達 2.5 萬處，提供消費者更便捷的綠色回收管道，讓環保行動成為日常習慣。

▲2022年東森購物就已推動「森活會員」與「循環袋」計畫，對於少量輕質商品，會以「循環包裝袋」寄送，4月份開始全家便利商店也將正式加入東森購物循環袋回收點，讓全台回收點總數達 2.5 萬處。

自循環袋計畫推行以來，東森購物在森活會員的支持下，持續提高循環袋的使用與回收率。根據最新數據顯示，從2022年的11.4%，截至2025年2月已提高為32.5%，顯示消費者對於環保行動的認同度持續提高。此外，森活會員的成長亦十分亮眼，自2023年12月推行以來，累計森活會員總數達28,073人。目前藉由多元的回收通路，紙箱與封箱膠帶的使用量 年均下降約11%，緩衝材的總量年使用率亦減少23%，展現東森購物在綠色革命上的顯著成果。

▲消費者可掃描循環箱上的歸還方式QR Code，取得「歸還代碼」，即可至超商門市，使用機台操作，列印出寄件單貼在箱子上，最後交給櫃台店員即可完成，且無須支付費用。

東森購物進一步配合經濟部商業署推行可重複利用的「物流循環箱」，並與7-ELEVEN、全家便利商店及萊爾富合作進行「循環箱」回收，消費者只需簡單三個步驟，首先成為東森「森活會員」，可優先獲得循環箱配送，訂購商品時，選擇至合作超商取貨，貨品取出後，可立即於超商櫃台進行循環箱歸還，相當便捷。歸還方式也很簡單，消費者只要掃描循環箱上的QR Code進入導引頁面，選擇回收的超商通路，取得「歸還代碼」和超商機台的操作說明，即可至超商門市，使用機台操作，列印出寄件單貼在箱子上，最後交給櫃台店員即可完成，且無須支付費用，讓消費者在取貨時即可完成包裝歸還。東森購物預估，循環箱計畫推行後，將進一步提升綠色物流的普及率。

東森購物將持續秉持「永續發展」理念，推動更完善的永續消費機制，致力於打造低碳綠色物流模式，以創新科技與環保政策並進，攜手政府與消費者推動永續電商發展，讓綠色物流成為日常，實現環保、便利與經濟效益的三贏局面。