　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

77櫃今進館！台中新光三越開放「B2到10F」取貨　預計37天完成

記者白珈陽、劉人豪／台中報導

台中新光三越2月13日氣爆造成5人死亡，至今已滿一個月，館方宣布，今 （14）日今起開放專櫃與物流人員進館搬運貨物，今天共有77櫃人員進館，為確保過程安全且有序，將採取實名制與「分時、分流、分樓、分區」方式。

▲▼ 新光三越 。（圖／記者白珈陽攝）

▲謝英明說明專櫃取貨今起展開。（圖／記者白珈陽攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

新光三越營業本部副本部長謝英明副總指出，事件發生當然是大家都非常的難過，在3月初的時候已經符合一些檢核的規定，讓專櫃同仁可以進來先取回私人物品，後續還是在做一些修復的動作，特別是已經修復了四部貨梯，可以上下垂直的運行，從今天開始讓專櫃夥伴跟物流，可以進到館內取回他們的一些貨物，他們必須要要盤點整理打包等等的，後續才能很有秩序的把貨物運出去，所有人員的進出都是實名制，都做了管制，今天還是會跟上次一樣先從地下2樓開始，因為這邊是食品生鮮樓層，今天應該有差不多377名物流與專櫃人員進場。

▲▼ 新光三越 。（圖／記者白珈陽攝）

新光三越表示，今日起展開館內專櫃與物流人員進館搬運貨物。為確保過程安全且有序，將採取實名制與「分時、分流、分樓、分區」方式，安排廠商夥伴於每日上午 8 點至晚間 10 點入館取貨，本次取貨申請開放樓層為地下3樓至地上10樓（地下 3 樓為人員物流停車），但考量搬運需求，此次增加 4 部貨梯協助搬貨，貨梯安全已由中華民國建築物昇降暨機械停車設備協會評估檢查合格，並採「設定貨梯只停留開放時段對應之開放樓層」及「貨梯運行中，人員不進入電梯內」的配套方式辦理。

「一膳」鰻魚飯粘姓副理指出，今天是配合新光通知來做櫃位裡面的貨品整理，貨物狀況目前都照原本的方式，該在冰箱或在其他地方都保存得很好，目前看起來是沒有太大的影響，今天第一次到櫃位這邊來，損失部分計算中，生鮮跟冷凍的食材居多，有部分是即期，壞掉的部分是還好，食材會跟新光做造冊做銷毀。

都發局指出，外牆部分四張防護網已經完成，今天主要開放的是從B3到10樓，貨車主要會停在B3，B2會特別開放是有一個生鮮層，這次需要到37天，主要是從B2到10樓總共有12層樓，每一層樓3天，所以36天，但是一樓有一些比較特別的貴重物品像LV等，多給他一天，因為包裝跟打包需要比較多時間，所以總共給了37天。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
558 2 7669 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北檢南下花蓮！搜索「戰天下」　已展開3波行動
重刷Andy老師「1系列影片」才知早埋伏筆！網看哭：原來被吸
普丁原則上同意停火？　澤倫斯基：想拒絕「但不敢跟川普說」
分手超窮驚見「家寧專櫃1物品」　Andy真實反應曝！萬人爆心
Andy收到多少抖內？他一算驚呆：台人團結真的猛
快訊／傳傅崐萁住家遭搜索！　傅辦：無事，早上專心看質詢
快訊／傅崐萁花蓮住家遭北檢搜索
金秀賢「接金賽綸求救私訊」立即找公司！寄存證信函原因曝
家寧哥雞肉店現況曝！　招牌不見了
「金賽綸阿姨只是媽媽友人」　公司認照片是真的：金秀賢反覆遭傷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

赴陸要落實登錄制度　觀光署：國人前往自由行前先上傳資料

重刷Andy老師「1系列影片」才知早埋伏筆！網看哭：原來被吸乾了

分手超窮驚見「家寧專櫃1物品」　Andy真實反應曝！萬人爆心疼

Andy收到多少抖內？他一算驚呆「破7百萬了」：台人團結真的猛

Andy聲明「1用詞」不太OK！律師曝關鍵：代表你默認這個安排

家寧哥雞肉店現況曝！鐵捲門深鎖未營業　疑受風波影響招牌不見了

全台不合法露營區仍有1761處　觀光署：735家業者提申請登記

Andy委任律師發聲！「該告還是會告」網友支持：一定要討回公道

高雄航勤「搬行李1動作」感動她！全場讚爆：以為在日本

Andy、家寧IG粉絲差30萬！網緊盯「YouTube訂閱數」：像開票現場

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

「#AI女神 」 #李珠珢 來了！ 首披 #Fubon Angels 戰袍

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

大貨車煞車失靈「開上護欄減速」　騎士驚險逃命畫面曝 #高雄

女兒轉正為富邦悍將啦啦隊！　藍波老師等下班路：心甘情願

赴陸要落實登錄制度　觀光署：國人前往自由行前先上傳資料

重刷Andy老師「1系列影片」才知早埋伏筆！網看哭：原來被吸乾了

分手超窮驚見「家寧專櫃1物品」　Andy真實反應曝！萬人爆心疼

Andy收到多少抖內？他一算驚呆「破7百萬了」：台人團結真的猛

Andy聲明「1用詞」不太OK！律師曝關鍵：代表你默認這個安排

家寧哥雞肉店現況曝！鐵捲門深鎖未營業　疑受風波影響招牌不見了

全台不合法露營區仍有1761處　觀光署：735家業者提申請登記

Andy委任律師發聲！「該告還是會告」網友支持：一定要討回公道

高雄航勤「搬行李1動作」感動她！全場讚爆：以為在日本

Andy、家寧IG粉絲差30萬！網緊盯「YouTube訂閱數」：像開票現場

赴陸要落實登錄制度　觀光署：國人前往自由行前先上傳資料

沉浸式農遊！花蓮瑞穗2條路線搭配食農夜空體驗　即日起報名

快訊／查修容小物！北檢證實搜索「戰天下」　已展開3波行動

日相石破茂認了！自費發每人「10萬日圓禮券」　稱不違法拒絕辭職

胸部比頭大！29歲澳洲女患罕見「巨乳症」　想縮胸遭醫拒絕

普丁原則上同意停火？　澤倫斯基：想拒絕「但不敢跟川普說」

重刷Andy老師「1系列影片」才知早埋伏筆！網看哭：原來被吸乾了

流浪狗街上咬嬰兒斷頭　「1個半月連3起」畫面瘋傳！印度警調查

分手超窮驚見「家寧專櫃1物品」　Andy真實反應曝！萬人爆心疼

詐團出怪招！台灣發話騙印度　本土技術輸出印太損國際形象

轎車在公路上高速行駛　再一次看到竟變火燒車

生活熱門新聞

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

家寧全家社死　她曝未來只剩1條路

家寧合作廠商被點抵制　牙醫診所澄清

老公外遇年輕妹「人妻火速離婚」　2年後小三現世報來了

家寧哥哥雞肉店傳頂讓　網友見1事更氣

全面開戰！鳳梨爆疲老闆自導自演被押走

Andy影片3天飆800萬瀏覽　DK：他花了10年

刪除與家寧合作貼文　DR.WU聲明：已結束暫時性合作

家寧媽公司登記　律師列「細思極恐」3伏筆

即／《上班不要看》正式解散！呱吉證實

中華男籃一哥當爸了！　「空姐辣妻」起底

《上班不要看》宣布解散！呱吉淚曝3主因

汽車「隔熱紙透光度」規範6月公布　陳世凱：人命比隱私重要

更多熱門

相關新聞

23歲女離婚、親人過世！　爛醉開車掃落23機車爆哭

23歲女離婚、親人過世！　爛醉開車掃落23機車爆哭

台中市北屯區環太東路13日凌晨發生一起自撞車禍！一名23歲詹姓女駕駛酒駕撞路邊停放的23台機車後翻覆，警方獲報到場，受有輕傷的詹女不斷哭泣，自稱是因離婚、親人過世大受打擊才會酒駕，全案依照公共危險罪移送台中地檢署偵辦。

獨／台中新光三越氣爆滿月　明起開放品牌搬貨

獨／台中新光三越氣爆滿月　明起開放品牌搬貨

台中環保局聯手台中醫院　提供專屬健檢

台中環保局聯手台中醫院　提供專屬健檢

大S一度考慮樹葬　台中鼓勵環保葬法免規費

大S一度考慮樹葬　台中鼓勵環保葬法免規費

台中23歲女半夜酒駕「狂掃整排機車」翻覆！輕傷送醫

台中23歲女半夜酒駕「狂掃整排機車」翻覆！輕傷送醫

關鍵字：

新光三越台中氣爆物流實名制

讀者迴響

熱門新聞

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」

家寧全家社死　她曝未來只剩1條路

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上

曾國城道歉了

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　

家寧合作廠商被點抵制　牙醫診所澄清

金秀賢「公開關鍵鐵證」！

家寧「神隱1天出手了」！

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清

老公外遇年輕妹「人妻火速離婚」　2年後小三現世報來了

快訊／徐乃麟道歉！「未用同理心看待我深感抱歉」

家寧哥哥雞肉店傳頂讓　網友見1事更氣

更多

最夯影音

更多

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面