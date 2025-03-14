77櫃今進館！台中新光三越開放「B2到10F」取貨　預計37天完成

記者白珈陽、劉人豪／台中報導

台中新光三越2月13日氣爆造成5人死亡，至今已滿一個月，館方宣布，今 （14）日今起開放專櫃與物流人員進館搬運貨物，今天共有77櫃人員進館，為確保過程安全且有序，將採取實名制與「分時、分流、分樓、分區」方式。

▲謝英明說明專櫃取貨今起展開。（圖／記者白珈陽攝）

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新光三越營業本部副本部長謝英明副總指出，事件發生當然是大家都非常的難過，在3月初的時候已經符合一些檢核的規定，讓專櫃同仁可以進來先取回私人物品，後續還是在做一些修復的動作，特別是已經修復了四部貨梯，可以上下垂直的運行，從今天開始讓專櫃夥伴跟物流，可以進到館內取回他們的一些貨物，他們必須要要盤點整理打包等等的，後續才能很有秩序的把貨物運出去，所有人員的進出都是實名制，都做了管制，今天還是會跟上次一樣先從地下2樓開始，因為這邊是食品生鮮樓層，今天應該有差不多377名物流與專櫃人員進場。

新光三越表示，今日起展開館內專櫃與物流人員進館搬運貨物。為確保過程安全且有序，將採取實名制與「分時、分流、分樓、分區」方式，安排廠商夥伴於每日上午 8 點至晚間 10 點入館取貨，本次取貨申請開放樓層為地下3樓至地上10樓（地下 3 樓為人員物流停車），但考量搬運需求，此次增加 4 部貨梯協助搬貨，貨梯安全已由中華民國建築物昇降暨機械停車設備協會評估檢查合格，並採「設定貨梯只停留開放時段對應之開放樓層」及「貨梯運行中，人員不進入電梯內」的配套方式辦理。

「一膳」鰻魚飯粘姓副理指出，今天是配合新光通知來做櫃位裡面的貨品整理，貨物狀況目前都照原本的方式，該在冰箱或在其他地方都保存得很好，目前看起來是沒有太大的影響，今天第一次到櫃位這邊來，損失部分計算中，生鮮跟冷凍的食材居多，有部分是即期，壞掉的部分是還好，食材會跟新光做造冊做銷毀。

都發局指出，外牆部分四張防護網已經完成，今天主要開放的是從B3到10樓，貨車主要會停在B3，B2會特別開放是有一個生鮮層，這次需要到37天，主要是從B2到10樓總共有12層樓，每一層樓3天，所以36天，但是一樓有一些比較特別的貴重物品像LV等，多給他一天，因為包裝跟打包需要比較多時間，所以總共給了37天。