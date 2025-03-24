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谷立言再提「台灣能源解方」　喊話美國能提供核能、電網技術

▲▼美國在台協會處長谷立言。（圖／總統府提供）

▲美國在台協會AIT處長谷立言。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

美國在台協會（AIT）處長谷立言日前關切台灣供電，提議美國可以作為台灣可靠的能源來源，包括核能，引起朝野各界關注，行政院長卓榮泰則回應，「台灣正朝穩定、充裕供電的路走，如果有新技術，當然願意跟世界合作」。而AIT今（24日）透露谷立言20日致詞時，再度談到台灣能源議題，強調「美國能提供台灣最迫切所需的資源，更為台灣提供全方位的能源解決方案，從地熱、到核能、再到先進的電網技術」。

美國在台協會 AIT今日發文轉述，處長谷立言3月20日於美國商會謝年飯致詞內容，內容中，谷立言提到，「正如我們期盼台灣能夠支持美國的再工業化一樣，美國也能提供台灣最迫切所需的資源，即能夠維持台灣經濟成長、同時促進其能源安全的可靠能源來源」。

谷立言表示，「不論是充滿AI伺服器的資料中心、愈來愈精確的半導體、或最先進的晶圓廠，未來所有這些先進產業的突破，無不需要前所未見的大量能源。美國已是全球最大的能源出口國，我們可為台灣提供全方位的能源解決方案，從地熱、到核能、再到先進的電網技術」。

谷立言致詞原文：

“Just as we are looking to Taiwan to support America’s re-industrialization, the United States offers to Taiwan what it needs most — reliable sources of energy both to sustain its economic growth and promote its energy security. Data centers filled with AI servers, increasingly precise semiconductors, state-of-the-art fabs – all of these advanced industrial breakthroughs require unprecedented amounts of energy.”— AIT Director Raymond Greene, AmCham Hsieh Nien Fan, March 20, 2025

▼AIT處長谷立言再度談及台灣能源議題。（圖／翻攝自Facebook／美國在台協會AIT）

▲▼AIT處長谷立言再度談及台灣能源議題。（圖／翻攝自Facebook／美國在台協會AIT）

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