谷立言再提「台灣能源解方」　喊話美國能提供核能、電網技術

記者郭運興/台北報導

美國在台協會(AIT)處長谷立言日前關切台灣供電,提議美國可以作為台灣可靠的能源來源,包括核能,引起朝野各界關注,行政院長卓榮泰則回應,「台灣正朝穩定、充裕供電的路走,如果有新技術,當然願意跟世界合作」。而AIT今(24日)透露谷立言20日致詞時,再度談到台灣能源議題,強調「美國能提供台灣最迫切所需的資源,更為台灣提供全方位的能源解決方案,從地熱、到核能、再到先進的電網技術」。

美國在台協會 AIT今日發文轉述,處長谷立言3月20日於美國商會謝年飯致詞內容,內容中,谷立言提到,「正如我們期盼台灣能夠支持美國的再工業化一樣,美國也能提供台灣最迫切所需的資源,即能夠維持台灣經濟成長、同時促進其能源安全的可靠能源來源」。

谷立言表示,「不論是充滿AI伺服器的資料中心、愈來愈精確的半導體、或最先進的晶圓廠,未來所有這些先進產業的突破,無不需要前所未見的大量能源。美國已是全球最大的能源出口國,我們可為台灣提供全方位的能源解決方案,從地熱、到核能、再到先進的電網技術」。

谷立言致詞原文:

“Just as we are looking to Taiwan to support America’s re-industrialization, the United States offers to Taiwan what it needs most — reliable sources of energy both to sustain its economic growth and promote its energy security. Data centers filled with AI servers, increasingly precise semiconductors, state-of-the-art fabs – all of these advanced industrial breakthroughs require unprecedented amounts of energy.”— AIT Director Raymond Greene, AmCham Hsieh Nien Fan, March 20, 2025

