馬斯克大玩餐具向妹子炫耀「神器」　影片瘋傳

▲馬斯克餐桌禮儀根本是屁孩！大玩餐具向妹子展演「超自然神器」。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）近期又有新動態，一段他於美國總統川普「海湖莊園」（Mar-a-Lago）參加宴席的影片，近日被網友瘋傳與熱議。影片可見，馬斯克在現場大玩餐具，不少網友也直呼這行為「跟屁孩無異」。

據信這段影片應攝於本月15日，當時川普在海湖莊園宴請多名執政團隊重要成員，其中馬斯克也入列。影片可見，馬斯克在用餐期間，開始大玩餐具，把湯匙、刀叉捆在一起，變成一個「神器」，更一度向坐在旁邊的39歲女友齊莉絲（Shivon Zilis）炫耀，齊莉絲也剛為馬斯克生下1子，兩人目前已共生下4個孩子。

另外一段影片可見，27歲白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）前來和馬斯克寒暄，馬斯克也趁機在她面前展示一番。至於川普，則是坐在一旁和其他人聊天，完全沒在理會馬斯克在做什麼。而這段影片，隨後也被網友瘋傳與熱議，大家紛紛直呼：「這跟5歲屁孩的餐桌禮儀，沒什麼兩樣！」、「這是在測試太空重力嗎？」、「看來馬斯克又有什麼新產品發明了。」

馬斯克自從川普上任以來，擔任「政府效率部」（DOGE）負責人後，爭議不斷，甚至引起民怨。日前也頻傳特斯拉車輛、銷售店鋪遭焚燒破壞等事件，美國司法部更定調稱這是「本土恐怖主義」。



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