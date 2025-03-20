台中童齊心推疊安養院模型　盼助花蓮嘉義新院落成

▲光隆幼兒園老師劉文婷帶領16位小朋友來到創世台中院，合力推疊一個象徵新建安養院的模型屋，希望用行動喚起民眾的愛心。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中光隆幼兒園為呼籲民眾助建創世花蓮及嘉義分院，並幫助台中院植物人常年安養服務經費，今（20）日由老師劉文婷帶領16位小朋友前往創世台中院，合力推疊一個象徵新建安養院的模型屋，並一起朗讀「威力要回家」給植物人阿杰聽，希望用行動喚起民眾的愛心，幫助花蓮及嘉義新院早日建成。

光隆幼兒園小朋友拿起象徵花蓮及嘉義新院的一磚一瓦，合力堆疊出安養院，並大聲喊出「愛守護 齊力建院」，期盼號召更多善心企業及民眾，一起守護植物人，助花蓮及嘉義新院早日蓋好，精心準備「威力要回家」繪本朗讀，扮演主角威力以及好心的班班，將威力要回家的歷險路程說得活靈活現，不論是迫切想接收到回家訊號的忐忑心情以及輾轉搭乘各式各樣的交通工具體驗，讓植物人阿杰聽的眼睛都笑彎了起來。

創世台中院院長陳韋龍分享，39歲的阿杰是因為被大客車撞擊意外成為植物人，小朋友驚訝到嘴巴張得大大的，直說之後過馬路會更加小心。陳韋龍院長也感性的說，安養院就如同植物人的第二個家，當原本的家遭逢意外，提供一個可以守護及遮風避雨的地方，讓絕望無助的植物人家庭找到依靠。邀請民眾隨喜或每月定期小額支持築夢瓦，齊力幫助花蓮及嘉義新院早日建成，用愛守護植物人家庭。

▲愛心小尖兵合力推疊象徵新建安養院模型屋。（圖／記者游瓊華翻攝）

