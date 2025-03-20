「神韻開演就引爆炸彈！」台中也接恐嚇信　警出動防爆犬搜查

▲台中接獲恐嚇信，要求取消神韻藝術團在台中演出否則引爆炸彈，警方獲報緊急出動防爆犬搜查。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

「神韻藝術團」今年在台灣8個縣市演出，不僅基隆市接獲恐嚇信件，台中市警察局表示，台中市文化局也收到恐嚇電子郵件，威脅「立刻取消未來所有神韻演出，不然會引爆炸彈」。警方獲報立即帶同防爆犬地毯式搜查，確認未發現爆裂物或可疑人事物。

「神韻藝術團」今年在台中場次為4月2日到4日共計三天，地點在學士路中山堂，台中市文化局3月19日接到E-MAIL威脅「要中山堂發出聲明取消神韻演出，不然會引爆炸彈」，文化局立即向警方報案，轄區第二分局接獲通報，立即派員及鑑識小隊趕赴現場查處，並由市警局刑警大隊指派警犬隊支援防爆犬協助共同全場搜查場檢，經全面查檢未發現爆裂物或可疑人事物。

▲警方表示，加強中山堂及周邊巡邏維安，以確保觀眾及演職人員安全，請民眾安心觀賞演出。（圖／記者游瓊華翻攝）



另刑警大隊科偵隊同步追查恐嚇電子郵件，初步判定發信者來自境外，可能透過多國網路跳板發信，疑似與中國駭客有關。

神韻藝術團由法輪功學員創立，專注於中國古典舞與民族舞蹈的表演，該團近年來在全球巡演，屢次遭受來自中國的恐嚇，目標是阻止演出或施壓各國場館拒絕出借場地，但未實際發生恐怖攻擊，許多恐嚇信件亦被證實為虛假威脅。

第二分局分局長鍾承志表示，目前警方已與文化局及神韻藝術團建立橫向熱線聯繫管道，隨時掌握狀況；並加強中山堂及周邊巡邏維安，以確保觀眾及演職人員安全，請民眾安心觀賞演出。