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少棒教練是色魔！7年性侵猥褻41童　中市府：協助求償及國賠

▲棒球。（圖／記者游瓊華攝）

▲松姓少棒教練在校園內7年來性侵猥褻41人，事件被踢爆後，檢方偵查終結，今天市府表示，將協助小球員們申請國賠。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中驚爆知名國小棒球隊松姓教練長期性侵球隊小球員，時間長達7年、人數高達41人，當中年紀最小才國小3年級，消息傳出讓各界譁然。檢方於昨（19）日起訴該教練；由於松姓教練被查出前科累累，卻持良民證入校擔任教練，躲過審查獲聘，讓惡狼教練持續侵害幼童。學校沒有定期上網查詢「不適任教育人員通報」，被認為有重大違失。台中市政府表示，已依規將前任校長記大過2次、現任校長申誡1次，法制局也已主動聯繫22位家長，計8戶家長接受法律諮詢服務並提出國賠。

據了解，該名松姓教練將狼手伸向自家小球員，撫摸學童生殖器、逼迫口交，甚至要求孩子們互摸、肛交，若不肯乖乖就範，就不讓孩子上場打球，有家長當時控訴，教練一手掌握球隊，相當排外，沒想到竟然是利用球隊對學童下手，案件立刻引起社會重視。

檢方偵結全案，審酌松男為人師表，在擔任棒球教練期間，對33名小球員加重強制猥褻、性交，次數頻繁形同為被告的年幼禁臠，經此長期性侵，小球員們放棄抵抗，麻木痛苦等一切情狀，令人髮指，除依法起訴，建請法官從重量刑。

此外，聘用松姓教練的國小也挨批失能，因松男早在20年前就犯下強制猥褻未成年案件，之後又再犯遭判緩刑5年，離譜的是，學校沒有定期上網查詢「不適任教育人員通報」，讓松男持良民證躲過審查獲聘入校擔任教練後，又一直續聘任教，被認為有重大違失。教育局於18日召開校長成績考核委員會對前校長予以記大過2次，現任校長予以申誡1次處分。

針對受害學生輔導部分，教育局已對受害學生進行個案評估，分別啟動二、三級輔導機制，由專任輔導教師及專業輔導人員實施個案或團體輔導服務中。另法制局主動聯繫受害學生家屬，持續提供被害人及家屬的法律諮詢，及協助後續民事訴訟或國家賠償事宜；法制局目前已主動聯繫22戶(27名學生)家長，計8戶家長接受法律諮詢服務並提出求償。

另有關該校失職人員，包括自108學年度起歷任體育組長及學務主任計6人，未依規定於進用前及進用後至「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」核實確認進用人員資格，相關懲處學校將於今日中午12:30召開教師成績考核委員會進行審議。

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