3歲童溺斃竟被按肚子CPR...最新畫面曝　「角度問題」基層炸鍋

▲最新畫面可看到，「Yuki」按壓位置確實比較接近腹部。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市鄭姓3歲男童16日疑似泡澡時溺斃，鄭父昨（19日）指控，在家中搶救兒子時，1名並非正式義消或救護員的人，對兒子CPR時竟是按壓腹部。消防局昨天強調是「角度問題」，也有醫師背書「是誤解」，但消息傳出後，基層消防員炸鍋，紛紛表示「難道我以前學的都白費了？」對此，消防局醫療指導醫師召集人親上火線，將於今（20）天下午1時召開記者會說明。

記者稍早取得當日救護較完整畫面，影片長約1分鐘，內容顯示，救護人員還沒趕到時，由鄭父聽從消防線上指導，對兒子進行CPR，按壓兒子兩乳頭之間位置，為大眾所知的CPR程序；救護人員到場後，遭鄭父指控自稱是義消的「Yuki」，按壓位置卻是偏下方、接近腹部，與傳統認知較為不同。

對此，台中市消防局緊急救護科長劉忠和昨天表示，119一旦接獲有民眾無呼吸心跳命危時，會在「聽見你我的AED」推播，請附近會CPR的民眾立即前往幫忙，畢竟是和時間賽跑，當天救護人員到達大樓一樓，該民眾已收到推播到場，因此請他一起上樓幫忙，由他先做CPR，到一個段落後，再由消防人員接手。

▲該案搶救民眾被質疑CPR按壓位置錯誤。（圖／靠北EMT提供）

至於男子在肚子上按壓是否錯誤？劉忠和昨天說，現場救護人員已先和熱心民眾確認過位置，是沒問題，可能是角度問題，才誤以為是壓在肚子上；劉也證實，該民眾並不是義消，只是幫忙做CPR，而做CPR是不需要證照的。

消防局醫療指導醫師召集人鍾侑庭說， 經他與其他醫師檢視當時金髮人士施作CPR的急救影片後，認為有其加入協助，其他的消防救護人員才可以擦拭溺水男童身體，貼上AED貼片、給氧，並準備呼吸道建立的器材。

鍾侑庭說，另外檢視影片後確認，這位民眾急救壓胸的動作尚屬熟練，過程中還有其他高級技術救護員在旁予以監測，提供壓胸動作的相關提示，確保壓胸動作的正確性，家屬對於胸部按壓的質疑恐是誤解。

但消防基層聽聞相關說法，今天紛紛炸鍋，紛紛在群組說「影片按壓根本是不同位置」、「難道以前白學？」，對此，消防局及鍾宥庭也將於1時召開說明會。