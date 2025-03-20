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台東環保局去年受理121油煙異味申訴　籲業者落實防制措施

▲餐飲業落實烹飪油煙防制措施。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲餐飲業落實烹飪油煙防制措施。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著現代人生活步調加快，外食需求日益增加，餐飲業成為民眾日常與觀光旅遊不可或缺的一部分。然而，許多餐飲店家位於商業區或住商混合區等人口密集區域，若烹調過程產生的油煙與異味未經有效處理，恐影響空氣品質與人體健康。根據台東縣環保局統計，113年共受理121件油煙異味陳情案件，約占總陳情案件數的4.6%。環保局多數透過勸導方式，促請業者安裝或改善油煙收集與處理設備，並呼籲餐飲業者主動檢視並定期維護設備，以確保正常運作，共同維護環境品質與大眾健康。

台東縣政府強調，餐飲業與民眾生活密不可分，提供多元美食的同時，也應關注烹調過程中產生的油煙與異味。油煙內含細懸浮微粒（PM2.5）及多環芳香烴等污染物，若未經有效收集與處理，逸散至空氣中，將不僅影響空氣品質，更可能對人體健康造成威脅。因此，餐飲業者應主動安裝油煙與異味收集處理設備，並落實日常操作與保養，確保設備效能，營造無油煙、無異味的友善用餐環境。此外，此舉亦符合聯合國永續發展目標（SDG）第3項「健康與福祉」及第11項「永續城鄉」，朝向更環保、健康的城市發展。

台東縣環保局表示，依據《空氣污染防制法》規定，若餐飲業未裝設有效油煙處理設備，導致油煙或異味污染，將面臨1,200元至500萬元的罰鍰；若周界採樣檢測異味污染物超標，罰鍰將提高至2萬元至2,000萬元；若業者屬工商廠場規模，罰鍰則自10萬元起跳。因此，環保局呼籲業者主動安裝並妥善維護油煙防制設備，如集氣罩（附加濾網或擋板）、低噪音排風設備、靜電除油煙機、水洗設備（如臭氧式水洗或漂白水配方）等，並可參照「餐飲業空氣污染防制設施管理辦法」規範，確保合法營運。

環保局進一步呼籲，餐飲業應與時俱進，落實油煙防制，為顧客提供潔淨的用餐環境，同時保障員工與周遭居民的健康。此外，若民眾發現餐飲業油煙或異味污染情形，可撥打免費檢舉專線0800-066666或（089）221999報案，亦可透過環保署「公害報報」APP或「環保陳情網路受理系統」（https://ww3.moenv.gov.tw）進行檢舉，環保局將24小時受理，確保環境品質與民眾健康。

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