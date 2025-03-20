台東7旬翁深夜代步車拋錨　警民合力相助

▲警民聯手助七旬翁度過代步車危機。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市一名七旬老翁深夜騎乘電動醫療代步車外出時，因電池耗盡無法行駛，被迫獨自推車前行，情況相當危險。所幸，警方接獲報案後迅速趕到現場，與熱心民眾合力援助，最終順利將老翁與車輛送至安全地點，確保其安然無恙。

台東警察分局中興派出所員警李清益、吳孟芳及實務訓練生蕭沛慈，日前晚間執行巡邏勤務時，接獲通報稱新生路段有老翁騎乘電動醫療代步車，因電池耗盡受困路旁。員警趕抵現場後，發現老翁正吃力地推著代步車，由於當時天色昏暗，來往車輛頻繁，隨時可能發生危險。

員警立即上前攙扶老翁，請他在安全處稍作休息，同時詢問是否有身體不適。老翁表示身體無礙，但因車輛突然沒電而感到慌張。此時，一旁的熱心民眾見狀，主動上前協助，與員警合力將代步車推至最近的台東轉運站充電設施，確保老翁的代步工具能夠恢復使用。員警也將老翁載往安全地點等待充電完成，期間不斷安撫其情緒，讓他感受到社會的溫暖。

事後，老翁對警方與民眾的即時幫助表達萬分感激。台東警察分局表示，員警在為民服務方面不遺餘力，而此次事件也展現出警民合作的力量。警方提醒，使用電動代步車的民眾應提前檢查電池電量，確保行駛安全，家中如有行動不便的長者，家屬可在其隨身物品上標註聯絡方式，以便遇到突發狀況時能夠迅速獲得幫助。如遇緊急狀況，可立即撥打轄區派出所電話或110報案專線，警方將第一時間提供協助。