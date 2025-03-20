台東女墜愛情陷阱！急奔郵局匯3萬　警問一句「邏輯輾壓」敲醒她

▲關山警「一句話」敲醒網戀女。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山鎮一名45歲陳姓女子，透過社群媒體結識一名自稱馬來西亞籍、35歲的陳姓男子。陳男在網路上頻繁曬出駕駛豪車、享用美食的照片，營造富裕形象，並以甜言蜜語博取陳女信任，兩人甚至互稱「老公」、「老婆」。然而，這場「網戀」險些讓她損失新台幣3萬元，所幸郵局行員察覺異狀並通報警方，成功攔阻詐騙。

20日上午9時許，陳女收到陳男的LINE訊息，對方聲稱在台北市發生交通事故，急需3萬元賠償金。由於長期受到甜言蜜語影響，陳女深信不疑，儘管經濟並不寬裕，仍決定前往關山郵局匯款「解救」這名網戀對象。幸好郵局行員在處理匯款時，察覺收款帳戶異常，立即提高警覺，並通報關山聯合所警員凃博禹前來關懷提問。

凃員接獲通報後，迅速趕赴郵局了解情況。經過耐心詢問，發現這是典型的「假交友詐騙」，便向陳女細心解釋，並在她同意下查看陳男的社群媒體照片，冷靜地問：「既然他每天開豪車、大啖美食，怎麼還會需要跟妳借3萬元？」這句話讓陳女瞬間清醒，驚覺自己差點受騙，當場打消匯款念頭，並隨員警返回派出所協助調查。

警方進一步查證後，發現該帳戶已被列為警示帳戶，可能涉及詐騙案件。為防止陳女再次受騙，凃員向她介紹「打詐儀錶板」（https://165dashboard.tw/），該平台可即時監測詐騙趨勢，並協助民眾辨識詐騙手法，提高防詐意識。隨後，警方依規定將該帳戶通報至165反詐騙中心，以避免更多人受害。

關山警察分局表示，這次能成功攔阻詐騙，歸功於郵局行員的機警發現與通報，以及員警的專業判斷與即時應對。警方再次提醒民眾，詐騙集團常利用「假交友、真詐財」手法騙取金錢，若遇網友或網戀對象要求匯款，務必保持警覺，可撥打165反詐騙專線查詢，或至派出所尋求協助，以保護自身財產安全。