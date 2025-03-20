小小安全大使　台東婦幼警察隊教導學童守護自己

▲婦幼警察隊教導學童守護自己。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局婦幼警察隊於今年上半年展開婦幼人身安全校園巡迴宣導，近期來到東河鄉東河國小，透過生動的課程與互動活動，向學童與教師傳遞數位性別暴力與反詐騙觀念，強化婦幼安全意識，提升自我保護能力，並指導在面臨危險或疑似詐騙情境時，如何以正確方式求助，減少犯罪發生風險。現場氣氛活躍，學校師生熱烈回應，活動獲得高度肯定。

此次宣導內容涵蓋數位性別暴力與婦幼安全議題，並詳細介紹「兒童及少年性剝削」的定義、常見類型及犯罪案例。此外，透過實際識詐案例討論、時事新聞解析與微電影播放，提醒學童網路交友潛藏的風險，強調交友需謹慎，並保持警覺心。當遭遇不當侵害行為時，應勇敢拒絕並尋求協助。若不幸遇到性影像外流，則應保留證據並向警方求助，切勿刪除帳號、對話紀錄或相關聯絡人，亦可透過衛生福利部「性影像處理中心」申請下架。

台東縣警察局強調，希望透過巡迴宣導，將數位性別暴力與識詐安全預防觀念深植校園，讓師生共同關注婦幼安全與識詐議題，並認識尊重數位身體界線的重要性。

此外，近年來詐騙集團利用AI變臉技術製造虛假視訊或音檔，以騙取被害人信任，建議民眾在視訊通話時，可請對方轉頭、揮手遮臉或談論生活細節，以辨別真偽。如有疑慮，可撥打165反詐騙諮詢專線查證，認識常見詐騙手法，保護財產安全，同時強化數位隱私權意識，確保自身與家人的安全。