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「慢東商號」2025招募說明會　讓地方持續發光共好

▲「慢東商號」2025招募說明會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「慢東商號」2025招募說明會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府持續推動地方產業升級，透過「慢東商號」計畫，協助在地店家提升品牌形象，優化空間環境，讓地方魅力與產業發展相輔相成。19日下午1時30分，台東表演藝術創生基地「就藝會」舉辦「2025產業形象營造及店家再造輔導計畫」說明會暨工作坊，吸引近50家店家業者參與，期盼透過交流與討論，凝聚共識，為台東在地商圈打造亮點，促進地方經濟發展。

台東擁有獨特的山海景觀、多元文化與四季風貌，每年吸引無數旅客造訪。為營造更友善的營業環境，縣府自109年起推動店家再造計畫，導入雙語標示，優化空間設計與品牌形象，讓許多在地店家成為旅遊打卡熱點。隨著這些店家逐步形成「慢東商號」品牌概念，不僅提升旅遊體驗，也讓地方產業更加有機發展。

今年計畫以「鐵道旅人慢店」為主題，遴選鄰近台鐵各站點的特色店家，透過環境改善與產業形象營造，發展專屬於台東的鐵道旅行風格。說明會與工作坊除了探討空間裝潢設計，更關注如何將店家再造與社會議題結合，透過環境改造與區域連結，提升地方發展的平衡點。與會者透過圖像法討論空間定位、環境需求與區位機能，並就「鐵道旅人慢店」概念進行對話，讓多方意見匯聚，形成可行方案，進一步提升地方認同感與國際能見度。

縣府財經處表示，自109年至今，店家再造計畫已逐步累積成果，今年將延續過往經驗，進一步深化地方特色，協助業者思考未來發展方向。透過專業設計分析與整合，將討論成果轉化為具體的改善方案，讓「慢東商號」品牌持續發展，帶動台東地方產業邁向

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