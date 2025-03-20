川普政府擬設美墨邊境「軍事緩衝區」　有權拘留非法移民

▲美國川普政府外傳計畫在新墨西哥州南部邊境設立軍事緩衝區。圖為美墨邊境。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國川普政府外傳計畫在新墨西哥州南部邊境設立軍事緩衝區，由五角大廈接管，屆時將有現役美軍駐守，賦予士兵合法權利，可暫時拘留非法進入美國的移民，直到移交給移民官員。

華盛頓郵報報導，相關討論已進行數周，部分聚焦在新墨西哥州其中一段邊境。依據美國官員的說法，緩衝區將成為一個龐大軍事設施，可讓國防部巨額預算之中一大部分用於支付川普的邊境打擊行動，同時為企圖從墨西哥偷渡入境美國的非法移民帶來新法律風險。

此舉將是川普上任以來在邊境部署現役部隊的最重大行動，但這勢必引發質疑，也就是以這種方式動用軍隊是否違反《民兵法》（Posse Comitatus Act）。五角大廈高階官員已要求軍官研究，當美國海關與邊境保護局（CBP）探員無法立即逮捕非法入境者時，美軍暫時扣留這些人是否會引起法律糾紛。

一旦計畫獲得批准，加上政府官員認為這會成功，那麼此軍事緩衝區最終可向西延伸至加州。高階政府官員與國防官員指出，白宮已經參與討論一段時間。官員透露，尚不清楚川普是否會批准這項計畫，但官員們認為在邊境設立軍事緩衝區有其價值，可加大對非法越境移民的懲罰力道，包括加速驅逐出境。