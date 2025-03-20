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巴西川普被奪競選資格！　兒宣布赴美尋求政治庇護

▲▼巴西「翻版川普」波索納洛（前排左，Jair Bolsonaro）與兒子愛德華多（前排右，Eduardo Bolsonaro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「巴西川普」波索納洛（前排左）被剝奪參選總統的資格後，兒子愛德華多（前排右）聲稱自己受政治迫害，決定辭去議員之位，赴美尋求庇護。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

巴西有著「翻版川普」之稱的前總統波索納洛（Jair Bolsonaro），被控在2022年大選失利後策劃推翻政府，遭褫奪公權8年，喪失2026年總統競選資格。近日，他的兒子愛德華多（Eduardo Bolsonaro）聲稱，自己因支持父親的右翼運動，遭巴西司法系統迫害，決定辭去國會議員的職務，前往美國尋求政治庇護。

據《紐約時報》報導，現年40歲的愛德華多是波索納洛5個孩子中，排行第3的兒子。過去，他一直扮演著家族「國際特使」的角色，經常出現在美國槍枝展覽和保守派政治會議上，且目前已在美國停留近一個月。

3月18日，愛德華多發布影片，抨擊巴西最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）試圖沒收其護照，甚至可能逮捕他，以阻止他在美國揭露司法不公。隨後，他宣布暫時辭去國會議員的職務，專注於爭取國際支持，以對抗他所謂對波索納洛家族的迫害。然而，巴西當局否認沒收愛德華多的護照。

愛德華多在發布消息之時，巴西最高法院正在審議是否要對波索納洛父子提出訴訟。檢方指控他們在2022年選舉後密謀推翻選舉結果、解散法院，甚至計劃暗殺現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。然而，波索納洛父子堅稱這些指控是出於政治動機，旨在打壓右翼運動。

愛德華多與美國總統川普的家族關係密切，他此次赴美期間就曾造訪川普位於佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago），聲稱父親正面臨與川普相似的政治迫害。他警告，如果最高法院決定審判波索納洛，恐導致他被「不公正監禁」，甚至還可能像川普一樣「遭遇暗殺」。目前，愛德華多尚未正式提交庇護申請，美國白宮也未對此事發表評論。然而，這項決定可能使巴西與美國的外交關係更加緊張。

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