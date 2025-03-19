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簡舒培曝蔣萬安令警方「加嚴」妨礙罷團　北市警局晚間緊急回應

▲▼民進黨台北市議員簡舒培受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲民進黨台北市議員簡舒培爆料質疑台北市警局「加嚴」執法刁難罷免團體。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北爆導

民進黨籍台北市議員簡舒培19日在臉書貼文質疑「不愧是戒嚴獨裁者後代，國民黨立委罷免民調不樂觀，市長馬上出手『加嚴』妨礙罷團」簡舒培質疑：北市府同仁爆料，北市警察局早上緊急召開一場會議，會中要求統一要求未來各分局在受理罷免活動時「都要申請集會遊行」，簡認為市警局此舉、擺明刁難民眾罷免活動！

簡舒培質疑：「之前台北市罷團申請活動時，若無宣講活動，各區警分局都以臨時路權受理『快閃行動』讓公民團體能夠宣傳連署。但北市警察局直接加嚴規定，要求未來罷團所有活動都要申請集會遊行，不僅必須在6天前申請，申請路權還要3萬元的押金，雖然會返還，但每一次活動3萬元押金，對徐巧芯來說可能連個項鍊都買不起，但對公民組成的罷免團體來說，無疑造成了經濟負擔。」

對此台北市警局晚間回應表示，因近期罷免連署活動增多，偶有滋擾情事發生，依行政院長及內政部長指示，警方保障每位國民合法參政權利，及參與合法活動所有到場人之人身安全，北市警局在19日例行週報中，研討罷免連署活動安全維護SOP。

北市警方未考量連署活動具政治性，通令各分局不分黨派，在活動前主動與辦理連署活動成員聯繫，依集會遊行法輔導申請集會遊行，以適時派遣警力，積極維護合法活動所有到場人之人身安全。

警方指出，因北市地處全國政經中樞、近期政治活動增多，警員勤務負擔繁重，本次勤務討論立意良善，出發點是為了兼顧警力調派及確保罷免連署活動進行，不應被斷然曲解而抹煞全體北市警局同仁努力。

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