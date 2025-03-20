南消一大隊攜手新營區公所　電視台專訪談清明防災

▲南消新營消防隊與新營區公所受邀前往轄區南天電視台接受「逗陣來聽講」節目專訪，向觀眾宣導清明掃墓慎防火災、義消招募及緊急避難包介紹、登革熱防治等議題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明節將至，為有效傳達清明掃墓防災資訊，南消新營消防隊與新營區公所受邀前往轄區南天電視台接受「逗陣來聽講」節目專訪，與節目主持人共同向觀眾宣導清明掃墓慎防火災、義消招募及緊急避難包介紹、登革熱防治等重要議題，提醒在清明祭掃之際，牢記不用火原則，攜手防範清明時分公墓火災。

新營區公所為有效降低公墓火災的發生，特於清明節前夕未雨綢繆，已完成新營區16處雜草樹枝割除之環境整理工程。同時，新營消防隊也呼籲民眾，能將土葬的先人遷葬進納骨塔或有人員管理之公墓，不但能減輕掃墓的繁瑣步驟，亦能有效降低每年公墓火災之數量；若因家族因素不便遷葬，則請做到清明掃墓「四不一記得：不燒雜草，不燒冥紙，不隨意丟菸蒂，不燃放爆竹煙火，記得收拾垃圾」。

新營區公所為積極應對登革熱風險，特於節目上呼籲加強防範蚊蟲孳生工作。另也針對今年度福園公墓提供清明掃墓專車接駁服務，於4月4日清明節當天，在新營體育場與新營客運轉運站各設置一處接駁，於上午7時至下午2時提供公車載送服務，望有效舒緩祭祀民眾造成之車輛交通阻塞。

消防局局長李明峯呼籲，清明掃墓避免用火燃燒雜草，慎終追遠方式多，在這個祭拜祖先的日子裡，望能以更安全、更環保的方式來表達對先人的思念和尊重。不燒冥紙，以功代金、鮮花獻祭，還是以捻香懷念的方式，都能表達我們對親人的深深思念，讓我們共同努力，用心感恩，用行動維護我們的家園，讓清明祭祖更加安全。