　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南消一大隊攜手新營區公所　電視台專訪談清明防災

▲南消新營消防隊與新營區公所受邀前往轄區南天電視台接受「逗陣來聽講」節目專訪，向觀眾宣導清明掃墓慎防火災、義消招募及緊急避難包介紹、登革熱防治等議題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南消新營消防隊與新營區公所受邀前往轄區南天電視台接受「逗陣來聽講」節目專訪，向觀眾宣導清明掃墓慎防火災、義消招募及緊急避難包介紹、登革熱防治等議題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明節將至，為有效傳達清明掃墓防災資訊，南消新營消防隊與新營區公所受邀前往轄區南天電視台接受「逗陣來聽講」節目專訪，與節目主持人共同向觀眾宣導清明掃墓慎防火災、義消招募及緊急避難包介紹、登革熱防治等重要議題，提醒在清明祭掃之際，牢記不用火原則，攜手防範清明時分公墓火災。

新營區公所為有效降低公墓火災的發生，特於清明節前夕未雨綢繆，已完成新營區16處雜草樹枝割除之環境整理工程。同時，新營消防隊也呼籲民眾，能將土葬的先人遷葬進納骨塔或有人員管理之公墓，不但能減輕掃墓的繁瑣步驟，亦能有效降低每年公墓火災之數量；若因家族因素不便遷葬，則請做到清明掃墓「四不一記得：不燒雜草，不燒冥紙，不隨意丟菸蒂，不燃放爆竹煙火，記得收拾垃圾」。

▲南消新營消防隊與新營區公所受邀前往轄區南天電視台接受「逗陣來聽講」節目專訪，向觀眾宣導清明掃墓慎防火災、義消招募及緊急避難包介紹、登革熱防治等議題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新營區公所為積極應對登革熱風險，特於節目上呼籲加強防範蚊蟲孳生工作。另也針對今年度福園公墓提供清明掃墓專車接駁服務，於4月4日清明節當天，在新營體育場與新營客運轉運站各設置一處接駁，於上午7時至下午2時提供公車載送服務，望有效舒緩祭祀民眾造成之車輛交通阻塞。

消防局局長李明峯呼籲，清明掃墓避免用火燃燒雜草，慎終追遠方式多，在這個祭拜祖先的日子裡，望能以更安全、更環保的方式來表達對先人的思念和尊重。不燒冥紙，以功代金、鮮花獻祭，還是以捻香懷念的方式，都能表達我們對親人的深深思念，讓我們共同努力，用心感恩，用行動維護我們的家園，讓清明祭祖更加安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
588 3 4485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
南港LaLaport開幕爆人潮！　大排長龍
獨／家寧傻眼！不知道媽媽提告　身心俱疲狀況一團糟
家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝：她比你們想的更懦弱
快訊／新竹20官警遭起訴　「抽罰單」下場慘了
確定升格大學！馬偕醫學院改名　1科系全台首創
柯文哲今出庭！民眾黨動員旁聽　張啟楷砲轟北檢說謊：入人於罪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消五大隊運用無人機　強化清明墓地巡查及防火宣導

強化清明防火　南消四大結合林業署、光電業者辦山林火災演練

南消一大隊攜手新營區公所　電視台專訪談清明防災

高雄智慧城市展登場！16醫院展示AI醫療成果　估吸引4萬人參訪

台中婦「長皮蛇」無法睜眼徘徊街頭　警即時援助護送返家

為治療孫子皮膚病誤信「印尼神醫」　台中婦險遭詐

桃園男浴室滑倒「爬不起來」險失溫　暖警及時助脫困

走完全程5公里抽iPhone16　3／22花蓮太平洋公園登場

縱谷列車山嵐號曝光！世界冠軍私廚操刀山海宴　沈浸式五感體驗

台南驚傳虐狗動保處找上門飼主稱狗不見了　市府：絕對查辦到底

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

小客車左轉 #不禮讓 猛撞行人！ 網怒：瞎子也能開車？

「金髮Yuki」協助 #CPR ！ 3歲溺斃童父親控 #假義消 亂壓

#羅威納 沒繫繩路上3連咬！無辜男和愛狗縫數10針

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

#運將 控接友人「被栽贓攬客」還逼下車！航警局：依法取締

南消五大隊運用無人機　強化清明墓地巡查及防火宣導

強化清明防火　南消四大結合林業署、光電業者辦山林火災演練

南消一大隊攜手新營區公所　電視台專訪談清明防災

高雄智慧城市展登場！16醫院展示AI醫療成果　估吸引4萬人參訪

台中婦「長皮蛇」無法睜眼徘徊街頭　警即時援助護送返家

為治療孫子皮膚病誤信「印尼神醫」　台中婦險遭詐

桃園男浴室滑倒「爬不起來」險失溫　暖警及時助脫困

走完全程5公里抽iPhone16　3／22花蓮太平洋公園登場

縱谷列車山嵐號曝光！世界冠軍私廚操刀山海宴　沈浸式五感體驗

台南驚傳虐狗動保處找上門飼主稱狗不見了　市府：絕對查辦到底

柯案卷證第一次在陽光下！黃國昌重砲轟北檢：濫權起訴、品質低落

南消五大隊運用無人機　強化清明墓地巡查及防火宣導

「金髮Yuki」主動CPR搶救3歲童遭質疑　急診醫憂寒蟬效應

南港LaLaport開幕爆人潮　開幕5分鐘美食街排長龍

移民署攜手行政執行署　保障新住民在臺權益

買不起雙北房！她見「高雄套房價」想南漂　在地人卻搖頭了

強化清明防火　南消四大結合林業署、光電業者辦山林火災演練

公鹿贏不了東區對手！　主帥找字母哥、里拉德開私人會議

丈夫示範「三角形洗澡法」人妻大驚　影片觀看飆破300萬次

南港Lalaport哈利波特專賣店開箱！5大場景搶先看　必拍9¾月台

惡霸犬路上被誤認比特犬　飼主解釋：其實牠超溫柔！

地方熱門新聞

檢舉交通違規4熱點+前5項出爐 3項違規不記點

涮樂和牛羅東店疑爆食物中毒　15客上吐下瀉

南投縣長許淑華：明年可還清30億躍無負債縣市

「佳里佛天宮吉安堂八家將」喜迎文資授證

大客車駕駛受訓即就業　桃園司機荒獲改善

「挺猿彩繪列車」3/24首航　桃捷邀球迷搭乘

男子浴室滑倒險失溫 暖警及時救援

台南驚傳虐狗動保處找上門飼主稱狗不見了市府絕對查辦到底

嘉中普通班繁星錄取台大、政大等知名大學

台南鄭男罵教育局科長、股長骯髒人、恐龍！台南地院罰5千

國道1號北向294.5公里台南新營段鐵製品散落車道造成車損

獅子會300 B3區捐433萬　助楠西受強震居民

國道1號北向304.5公里台南麻豆路段小客車輾壓鐵條受損

不動產詐騙手法翻新　桃園跨局處合作防詐

更多熱門

相關新聞

國道1號北向294.5公里台南新營段鐵製品散落車道造成車損

國道1號北向294.5公里台南新營段鐵製品散落車道造成車損

國道1號北向294.5公里台南新營路段，3月16日深夜11時5分許，發現有鐵製品散落於車道，國道警察第四大隊查出係1部營業半聯結車載運之鐵製物品散落，現場造成另1部營業半聯結車右前保桿受損，無人員傷亡，已依規定處理並對肇事駕駛製單舉發。

電鍋使用不當引發半夜火警南消六大隊籲注意用電安全

電鍋使用不當引發半夜火警南消六大隊籲注意用電安全

強化高樓救災應變能力南消六大辦理高樓搶救演練

強化高樓救災應變能力南消六大辦理高樓搶救演練

防災防火宣導南消下營消防分隊前進中營國小晨會

防災防火宣導南消下營消防分隊前進中營國小晨會

清明防火再升級南消六大隊出動無人機加強巡查

清明防火再升級南消六大隊出動無人機加強巡查

關鍵字：

南消一大隊新營區公所電視台清明防災

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　「鋒面掃全台」時間曝

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

金賽綸老公身分起底「2個月前就露臉」

快訊／Andy真的被告了！　PO警局通知書

中獎都是「彭家軍」！幕後黑手竟是駭客

性侵後還騙要結婚害女方輕生　二審輕判2年

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」

即／家寧媽媽提告了！　Andy月底前須到案

全文／金賽綸認結婚「私密錄音檔」流出

前輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！

冷到沒完沒了！　還有強冷氣團

Andy限動報喜！4天訂閱破200萬「YT金牌在路上了」

30％男性早洩！泌尿醫曝「3大壞習慣」害的

八炯不滿移民署處分親共陸配太慢　揚言上街遊行

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面