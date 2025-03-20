強化清明防火　南消四大結合林業署、光電業者辦山林火災演練

▲台南市消防局第四大隊於20日上午，於左鎮區台20線23公里後方山林，辦理山林火災防災演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明節將至，民眾掃墓祭祖常燃燒金紙，稍有不慎便可能引發山林田野火災，台南市消防局第四大隊於20日上午，於左鎮區台20線23公里後方山林，辦理山林火災防災演練，共計第四大隊轄屬中隊及8個分隊，並邀請林業署玉井工作站及太陽能光電業者共同參與演練及觀摩。

本次演練模擬山林火災，延燒至鄰近果園及緊鄰之太陽能光電板，消防人員依情境進行分階段應對。在火勢初期，消防人員及林業署人員部署水線及高壓細水霧進行山林滅火、阻隔延燒，避免火勢擴大。另外，並假定延燒至太陽能光電板，在台電及光電業者尚未斷電前，避免感電風險，由高壓水霧水線進行防禦防護，之後由消防水箱車，延伸乾式泡沫水線，將明火覆蓋窒息。而鑒於山區水源不足，道路狹小崎嶇，由本局災情勘查皮卡車改裝之高壓細水霧幫浦車，利用其優異省水及高機動特性，快速佈線抵達燃燒區域。此外，為提升滅火效率，消防人員使用滅火把、背負式電動噴霧機，處理零星火點；並使用空拍機進行空勘，掌握火場範圍與變化，確保滅火作業之精確度。

第四大隊長蔡國保表示，依過往經驗清明前夕為雜草及墓地火警好發時期，常造成消防人員疲於奔命，藉此跟民眾宣導掃墓謹記「4不2記得」口訣，就是除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟、記得撲滅餘燼、記得收拾垃圾，唯有落實「不用火」，才能避免星火燎原發生。

局長李明峯表示，感謝林業署玉井工作站救火隊編組人員，展示林業署車輛及滅火裝備，和消防局合作強化山林火災之搶救效能及橫向聯繫，另考量太陽能發電設備之普設，其發生火災搶救不易，也感謝光電業者工程師特別出席參與本次演練，指導光電系統之組成及緊急應變處置，消防局在市長黃偉哲的支持下會持續守護市民朋友的財產安全。

最後，消防局第四大隊呼籲民眾：台南市於2021年11月17日已公告「本市轄內禁止田野引火燃燒之易致火災行為」，倘有行為人故意引火燃燒，將依消防法處新臺幣3,000元以下罰鍰。另近日地震頻繁，平時做好地震防災準備，固定好家具、電器及易掉落物品，並準備家庭防災計畫及緊急避難包，當地震來臨時，勿慌張，切記「趴下、掩護、穩住」，保護好自身安全。