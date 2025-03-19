電鍋使用不當引發半夜火警　南消六大隊籲注意用電安全

▲台南市安平區永華九街大樓集合住宅內的一、二樓樓店，19日深夜突發火災，消防人員及時搶救，初步調查起火點位於2樓廚房的電鍋及其插座處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安平區永華九街大樓集合住宅內的一、二樓樓店，19日深夜突發火災，消防局接獲報案，迅速派遣16輛消防車及36名人員前往現場進行救援，經消防及時搶救，火勢迅速於15分鐘內被撲滅。經消防人員調查，起火點位於2樓廚房的電鍋及其插座處。

消防局指出，承租該處一對夫妻在深夜使用電鍋進行食品加熱，卻突然聞到異味。當他們立即查看時，現場已瀰漫著濃煙並伴隨著火勢。他們試圖使用滅火器進行滅火，但火勢仍然迅速延燒整個二樓。所幸消防人員迅速抵達，阻止了烈火進一步擴散，現場除財物損失，無人員傷亡。

消防局局長李明峯表示，近期電氣火災事件頻傳。民眾在日常生活中常使用各類家電，如延長線、除濕機、電烤爐及冷氣機等。其中，「延長線」則被視為居家電氣火災的主要元凶，因為其容易造成過載，從而引發火災。他呼籲大家使用延長線時應選擇具備「商品安全標章」及保險絲安全裝置或過負荷保護裝置的產品，並避免在延長線旁堆放雜物或施加壓力。



市長黃偉哲強調，日常生活中，無法避免使用電器，因此市民在使用電器時應注意閱讀使用說明，並定期檢查家庭用電環境。他列出防範電器火災的「五不一沒有」準則，包括：電器電線不綑綁或壓折；電器插頭及插座不潮濕或受損；不使用的電器應拔掉插頭；電器周圍不得放置可燃物；避免用電超過負載。此外，市民應遵循「沒有安全標章的電器不買不使用」的原則，並定期檢查住家電器及電線線路，如發現老舊或破損，應及時更換，以確保居家安全。