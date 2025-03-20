台南某國小淫師偷拍學生遭收押　校方急搬他電腦...交警方解密

▲台南某國小老師涉嫌偷拍學生不雅照遭收押，校方除啟動調查，並召開教評會暫時停聘該員。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者林東良／台南報導

台南市傳出某國小老師涉嫌偷拍學生不雅照，遭台南地方法院收押，針對此案，台南市教育局表示，於3月12日接獲家防中心通知，該師疑似使用手機偷拍學生，即刻通知校方於當日啟動校內危機處理機制，完成校安通報並啟動校園性別事件調查程序，13日該師遭檢調單位聲押，15日裁准，校方立刻召開教評會暫時停聘該員，以杜絕其接觸學童之機會。

教育局指出，目前該師遭羈押於台南看守所，學校已依教師法第21條規定暫時停聘，教育局亦責請校方盡速向檢方取得相關資料，以交由性平會儘速完成後續調查結果，如屬實情節重大，必依法解聘且終身不得擔任教職，並移請社會局，依兒童及少年福利與權益保障法相關規定予以裁罰。

教育局補充說明，為妥善保全證據並積極調查有無其他潛在受害者，已於知悉當日指示學校將該師所使用之公務3C設備上鎖保存，送交檢調單位調查；同時利用反針孔偵測設備全面巡檢校園，針對廁所及班級活動場域加強查驗，目前確認未發現有裝設任何偷拍設備之情事。此外，教育局已督導該校針對其所任教之相關班級學生展開性平入班宣導及問卷調查，以確認有無其他受害人，並指派輔導教師提供學生必要之輔導與協助。

經瞭解該師為初任教師，2023年8月於該所學校任教。教育局強調，性平零容忍是市府既定政策，後續一定會秉持「不隱匿、不包庇、不拖延，有案即查，屬實即重懲」的原則迅速處理，並同步啟動學生保護及輔導機制，以確保校園安全。

台南地檢署指出，案經警方調查，認定該師涉嫌重大，檢察官於3月13日複訊後，以有反覆實施犯罪之虞向台南地院聲請羈押該師，3月15日獲台南地院法官裁准羈押。全案由檢方偵辦中。