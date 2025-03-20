涉400億洗錢案　「九州總裁」2億交保無科技監控

記者黃翊婷／綜合報導

九州博弈集團涉嫌洗錢超過400億元，甚至吸收前刑事局三線二星高官林明佐當內鬼，集團總裁陳政谷日前以2億元天價交保，但法院未要求他接受適當的科技設備監控。對此，台中地檢署檢察官已依法提起抗告。

▲陳政谷以2億元天價交保。（資料照／記者白珈陽攝）

九州博弈集團總裁陳政谷涉嫌勾結前刑事局高官林明佐，台中地方法院日前裁定陳政谷以2億元交保、林明佐以1200萬元交保。陳政谷輕鬆繳清保金並離開看守所，林明佐則因保金無著落，目前仍收押於看守所。

不過，檢方表示，法院認為陳、林兩人已沒有羈押的必要，卻也沒有要求他們接受適當的科技設備監控以防逃跑，為了確保本案後續審判及執行程序能夠順利進行，落實國家刑罰權的公益，檢方已依法提起抗告。

▲鍾文智。（資料照／記者游瓊華翻攝）

事實上，被告重金交保後，因未配戴科技設備監控而落跑的案例不少，例如近期發生的「連一鮑魚」前董事長鍾文智一案，鍾文智涉嫌炒作多檔存託憑證（TDR），獲利4億元，本月12日被法院判刑30年5個月定讞，結果因為法院審理期間未延長科技監控時間，他便在判決確定隔天「人間蒸發」。

▲林秉文。（資料照／記者湯興漢攝）

涉及88會館地下匯兌案的天道盟大哥「鱸鰻」林秉文，去年12月9日經法院三度傳喚未到，檢警一查才發現人已經出境。林秉文甚至還在今年1月8日於臉書發文，解釋自己逃亡的原因，「不是因為司法問題，而是因為個人因素需要時間處理」，引發軒然大波，隨後他便關閉臉書帳號。

▲朱國榮。（資料照／記者吳銘峯攝）

而有「殯葬大亨」之稱的國寶集團總裁朱國榮，則是在2023年間棄保5億元逃亡海外，至今下落不明。國內牛仔褲代工大廠如興前董事長陳仕修，涉嫌虛偽辦理增資造成公司虧損，也是交保後（2019年7月以500萬元交保）屢次傳喚都不出庭，疑似早已潛逃出境。

▼陳仕修。（圖／ETtoday資料照）