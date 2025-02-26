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社會 社會焦點 保障人權

整理夫遺物驚見「偷吃影片」　正宮告小三索賠60萬卻輸了

記者黃翊婷／綜合報導

中部一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與合夥人小美（化名）發生婚外情，她直到丈夫去世，整理遺物時發現兩人的性影像才知道此事，憤而決定對小美提告求償60萬元。然而，小美和另外2名證人均表示，阿強生前被問及感情狀態，都聲稱已經離婚，加上現有證據無法證明小美是在明知阿強已婚的前提下展開交往，最終正宮被判敗訴。

女子,女性,女生,上班族,崩潰,難過,憂鬱,壓力,短髮（示意圖／CFP）

▲人妻在整理遺物時，發現丈夫生前外遇的證據。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，丈夫生前與小美合夥經營小吃攤，兩人經常一起去擺攤做生意，小美曾在攤位上見過她，也知道她是阿強的妻子，竟然仍與阿強發生不正當交往關係，她直到丈夫去世後，整理遺物時發現兩人的性影像，才知道這段婚外情，憤而決定對小美提告求償60萬元。

小美則辯稱，她確實因為工作關係與阿強互生好感，但每次問及感情狀況，阿強都自稱已經離婚，她誤信對方地說詞，才答應展開交往；此外，阿強的妻子從未出現在攤位上，阿強也從來沒有提起過妻子的存在，她真的不是故意侵害正宮的配偶權。

加盟業者、攤位房東也證稱，他們曾與阿強聊到感情狀況，阿強均聲稱已經離婚、沒有配偶，直到人過世了，他們才首次見到阿強的妻子，以前則從來沒有在攤位上見過阿強的妻子。

法官認為，證人的證詞與小美的說詞大致相符，反而是阿強的妻子對於自己的主張，未能提出有利的事實舉證，最終沒有採信正宮的說詞，並裁定駁回，全案仍可上訴。

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