醉男咬傷警賠4.5萬元　「感受不到認錯態度」再加拘役40日

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）去年6月間因酒後攻擊他人，被警員帶回派出所約束，竟又用嘴咬傷警員，事後他雖然賠償4.5萬元，但警員在意見表中載明「感受不到對方有認錯的態度」供法院參考。台中地院法官日前審理此案，並依妨害公務執行罪判處阿興拘役40日，得易科罰金4萬元。

▲阿興喝醉之後不僅攻擊他人，還咬傷警察。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興去年6月間喝醉之後，在台中某KTV門口攻擊他人，警員獲報前往現場，並將他帶回派出所約束，沒想到他竟在警員協助執行保護管束時，用嘴咬傷警員的左大腿，結果反而被依現行犯逮捕。

阿興被逮之後，對於上述犯行均坦承不諱。檢方認為，阿興的行為涉犯刑法第135條第1項妨害公務、第277條第1項傷害等罪嫌，訊後依法將他起訴。

台中地院法官表示，雖然阿興已經坦承犯行，也賠償4.5萬元給警員，但警員在意見表中表明，「雖已與對方達成和解，但對方於和解時，感受不到對方有認錯的態度，提供給法院參考」，考量到他的犯罪目的、動機、手段等因素後，最終依妨害公務執行罪判處他拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

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