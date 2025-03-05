少年溜冰沒穿護具跌斷腿　家長怪業者1事求償76萬卻輸了

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名少年2022年間前往某購物中心的滑輪場運動，卻因未穿戴護具在運動過程中跌倒，導致左腿骨折，家長認為業者放任孩子在「未經監護人陪同，且未配戴護具」的狀態下入場，顯然有疏失，憤而提告求償76萬餘元。然而，台中地院一審法官審理之後，認為業者已明確告知可能受傷的風險，也有提供完整護具，但少年自行選擇不穿戴，最後沒有採信家長的說詞，並裁定駁回告訴。

▲少年未穿戴護具在滑輪場跌倒，導致左腿骨折。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

少年的家長在判決書中主張，孩子2022年3月間前往某滑輪場運動，過程中為了閃避其他人而跌倒，導致左腿骨折，他們不滿業者放任孩子在「未經監護人陪同，且未配戴護具」的狀態下進入場區，顯然有疏失，因而決定提告求償醫藥費、精神慰撫金、消保法第51條規定之懲罰性賠償金等等，共計76萬9536元。

業者則表示，消費者入場前都需要詳閱滑輪場的規範、填寫個資，並向工作人員出示完成畫面才能入場，現場也有提供護具，同時宣導消費者穿戴（不強制），而少年是因為自身重心不穩跌倒，進而壓到自己的腳，屬於個人行為意外所造成的運動傷害；此外，場區使用規定身高140公分以上者，即可購票入場，就算有監護人陪同入場，仍有跌倒受傷的風險，所以監護人是否在場與少年跌倒並無相當因果關係。

台中地院法官認為，該場區入口處確實設有掃描QRcode的公告，內容包含消費者規範、安全注意事項等等，除了說明可能造成的運動傷害風險、呼籲穿戴護具，甚至還有教導跌倒時應如何保護自己的方法，消費者閱讀後需要出示「完成同意書」給工作人員檢查，才可以入場。

法官表示，少年當時雖然未成年，但可以自行完成購票、掃描QRcode、點選安全條款、填妥個人資料，顯然已經具有相當程度的識別及自我判斷能力，滑輪運動本來就有潛在的運動傷害風險，少年自行評估之後仍同意參與，甚至經業者提醒，仍決定不穿戴現場提供的護具，就應該自我承擔此舉可能導致的運動傷害風險。

法官指出，況且保護、教養未成年人的責任，是監護人的義務，若希望未成年人必須在監護人的陪同下才能入場，也應該由監護人主動加強督促，才能達到最佳的保護目的，最終不採信少年家長的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。