離家妻「闖紅燈罰單」還寄給他　夫被當工具人心寒離了

記者黃翊婷／綜合報導

中部一名人夫控訴，妻子小花（化名）2017年間來到台灣和他一起生活，但開始上班之後卻變成「熟悉的陌生人」，後來妻子離家出走，闖紅燈的罰單還寄回家中，他懷疑自己只是被當成領身分證的工具人，憤而決定向法院訴請離婚，日前獲得法官裁定准許。

▲人夫懷疑自己被小花當成領身分證的工具人。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，小花是越南人，2017年3月間結婚後，跟著他一起來到台灣生活，起初雙方感情融洽，但大約半年之後，小花開始上班，兩人卻變成「熟悉的陌生人」；2019年10月小花說要返回越南，離家之後從此音訊全無，結果2021年3月他突然收到一張闖紅燈的罰單和電話費催繳通知，才知道小花其實人還在台灣。

人夫認為，小花來台只是為了工作賺錢，把他當成取得我國身分證、工作資格的工具，根本無心共同經營婚姻，憤而決定向法院訴請離婚。而小花經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

人夫的家人也證稱，當時小花是在半夜說要返回越南，還借了一筆錢，小花離開大約1年左右，他們曾嘗試打電話或用LINE聯繫，但都沒有找到人，不得已才去警局通報協尋，這段期間小花從未主動與他們聯繫。

法官認為，小花自2019年10月離家至今已超過5年，夫妻倆長期分離，早已沒有感情，這段婚姻關係確實已經產生破綻，而且人夫並非單一可歸責的一方，最終採信人夫的說詞，並裁定准許兩人離婚，全案仍可上訴。