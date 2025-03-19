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3歲童洗澡溺斃「父怪假義消」　急診醫看影片力挺Yuki：技術熟練

記者游瓊華、鄒鎮宇／台中報導

台中市一名鄭姓3歲男童16日泡澡疑似溺斃，鄭父悲痛自責，但仍被追究過失致死刑責。事後，鄭父指控一名假義消救護員對兒子亂壓肚子，才導致悲劇發生，並質疑現場3名救護員都沒發現錯誤。對此，消防局醫療指導醫師召集人暨亞洲大學附設醫院急診部鍾侑庭主任表示，檢視施救畫面後，確定Yuki的CPR都保持正確性，「家屬對胸部按壓的質疑是誤解」。

▲▼金髮假義消按壓3歲童案情大逆轉，中市消防表示，CPR勿需證照。（圖／靠北EMT提供）

▲3歲童的父親質疑義消，台中市消防表示，CPR不需要證照。（圖／靠北EMT提供）

鍾侑庭主任，為了讓OHCA（到院前心肺功能停止）病人即早接受CPR（心肺復甦術），並透過消防局進行電話指導民眾外，消防局也會透過Line群組「聽見AED」推播OHCA訊息，讓附近有下載「聽見AED」的民眾前往現場急救。

鍾侑庭醫師指出，消防人員到場時，發現該名熱心民眾已在現場，表示接到「聽見AED」的通知前來協助，並出示手機訊息證明。為了能有更充足的急救人力，消防人員同意Yuki的協作。

▲消防局醫療指導醫師召集人暨亞洲大學附設醫院急診部鍾侑庭主任。台中市政府消防局醫療指導醫師召集人、梧棲童綜合醫院急診室黃泰霖主任。（圖／市府提供）

▲消防局醫療指導醫師召集人暨亞洲大學附設醫院急診部鍾侑庭主任。（圖／市府提供）

鍾侑庭醫師說，他和多位醫療指導醫師檢視當天的急救過程，他們認為正因為有Yuki的胸部按壓協作，消防人員才能同時進行身體擦拭、貼上AED貼片、給氧及裝上胸部按壓器材。

鍾侑庭醫師表示，檢視影片及救護紀錄，認為Yuki的壓胸技術尚屬熟練，且過程有高級技術員在旁監測、給予壓胸提示，確保壓胸的位置、深度保持正確性，因此家屬對胸部按壓的質疑是誤解。

台中市政府消防局醫療指導醫師召集人、梧棲童綜合醫院急診室黃泰霖主任表示，他們一直非常鼓勵民眾或旁觀者對OHCA病患進行CPR，「要搶救一個OHCA病患，多一個人手會比少一個人手好，早一點做會比晚一點做好，願意做會比不做好」，急救需要非常大的勇氣，因此對於願意在現場進行CPR的施救者，都是給予肯定及鼓勵。

▼台中市政府消防局醫療指導醫師召集人、梧棲童綜合醫院急診室黃泰霖主任。（圖／市府提供）

▲消防局醫療指導醫師召集人暨亞洲大學附設醫院急診部鍾侑庭主任。台中市政府消防局醫療指導醫師召集人、梧棲童綜合醫院急診室黃泰霖主任。（圖／市府提供）

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