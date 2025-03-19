運將控接友人「被栽贓攬客」還逼下車　航警局：依法取締

▲一名專職機場接送駕駛17日下午在桃機接友人時，航警局質疑非法攬客開單告發，圖為桃機監視器拍下疑似攬客畫面。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

一名專職載送機場客人的運將在網路《tiktok》上傳影片，指稱「桃園機場警察違法攔停車輛，造成一連串爭議有涉嫌恐嚇、限制自由，出言公然侮辱民眾是看起來危險的流氓」，質疑航警不當舉發。對此，航警局今（19）日表示，航警保安大隊員警於17日下午取在第一航廈取締列管林姓業者違規招攬2名外籍旅客，員警依法盤查取締，但林姓駕駛緊閉車窗拒不配合，員警當場依違反道路交通管理處罰條例製單告發後，並強制取締違規攬客行為，以保障旅客安全。

▲專職機場接送林姓駕駛17日載客時遭航警質疑非法攬客，質疑警方執法態度。（圖／翻攝自網路《tiktok》）

林姓職業駕駛在網路《tiktok》上傳一段影片，指稱自己的職業是機場接送專職司機，但17日接送朋友時，警方駕駛警車鳴笛要他停車受檢，自己配合警方查核身分，但警方一直強制要他下車，當下質問為何需要下車，在車上就能提供給任何資訊，員警硬扯說他像危險人物，車上有危險物品、毒品、流氓等栽贓字句，要求他下車配合盤查。

林強調，「但這些就是莫須有的栽贓，所以我不願意下車，但願意配合員警身份稽查，最終員警依法製單開罰，但此項也是非法製單不實舉發，我請他提出具體證據，台灣是法治國家，講求證據，不應該是警察像個有牌壞人一樣，想怎樣就怎樣。」

▲航警局17日下午在桃機取締非法攬客林姓業者，圖為桃機監視器拍下攬客後幫旅客搬運行李畫面。（圖／航警局提供）

航警局證實，保安警察大隊員警確實於17日下午4時許，在第一航廈發現列管違規攬客林姓業者正在違規招攬2名外籍旅客，搭車正欲離去之際，員警依法盤查取締，但林姓業者卻緊閉車窗拒不配合，員警當場依違反道路交通管理處罰條例之「於鐵路公路車站或其他交通頻繁處所，違規攬客，妨害交通秩序者，處新臺幣1500元以上3000元以下罰鍰」，當場製單告發後，讓林姓駕駛離去。

▲航警局保安大隊第一隊第一分隊長張智榮說明員警取締違法攬客過程。（圖／航警局提供）

航警局強調，因應桃園機場國際航班起降狀況，於每日班機尖峰時段編排警力取締違規攬客行為，並針對深夜加強巡守，以遏止違規攬客事件發生。