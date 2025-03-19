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乘客行李遭航空地勤「轟炸式丟包」摔到壞掉！　網友傻眼

乘客行李慘遭航空地勤「轟炸式丟包」，摔到壞掉！網友全傻眼。（翻自IG）

▲乘客行李慘遭航空地勤「轟炸式丟包」，摔到壞掉！網友全傻眼。（翻自IG）

圖文／鏡週刊

英國格域機場（Gatwick Airport）近日發生一起誇張事件，一架匈牙利廉航威茲航空（Wizz Air）的班機，其地勤在進行卸下乘客托運行李的作業時，被人拍到地勤竟然用「轟炸式丟包」的方式，讓行李順便變成「炸彈」遭到重摔，更傳出有不少乘客的行李因此受到損壞。

據英國《太陽報》報導，威茲航空的地勤作業由明捷航空（Menzies）承包，但影片發現，這組地勤在卸下乘客的托運行李時，直接把行李用力拋、用力摔。報導就形容，當下行李宛如「炸彈」，遭到地勤「轟炸式丟包」，行為相當誇張，這段過程也被路過附近的旅客拍下。

報導也指出，事後有乘客投訴行李被摔壞。威茲航空與明捷航空獲報後也展開調查，明捷航空之後更找出這組地勤團隊，據悉亂丟行李的員工，最後遭到公司解雇。另外威茲航空與明捷航空，也向社會大眾道歉，並承諾會努力防止類似事件再發生。


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