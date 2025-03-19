她「自體豐胸」滲漏變形！注射物還驗出駝鹿、黃牛DNA

▲中國一名女子砸重金進行自體豐胸手術，沒想到術後卻從假體驗出駝鹿和黃牛的DNA。（示意圖／photoAC）

圖文／鏡週刊

中國江西宜春一名女子玲玲（化名）在北京某醫美機構進行CRT豐胸手術，前後共進行9次手術，花費高達人民幣239萬元（約1,090萬新台幣）。然而，手術不僅沒有達到預期效果，反而造成玲玲十級傷殘。更令人震驚的是，玲玲的體內竟然被植入了來路不明的假體，經檢驗後發現，這些假體中竟含有駝鹿和黃牛的DNA。

綜合陸媒報導，2017年，玲玲在美容院的推銷下，對北京某醫院的「CRT豐胸技術」產生興趣。該技術宣稱能利用消費者自身的血液培養膠原蛋白，並回注至胸部，達到自體豐胸效果，提供一種使用自身組織、無排斥反應的豐胸選擇。

2017年9月，玲玲在美容院店主的陪同下，前往北京凱潤婷醫療美容醫院，由CRT技術創始人白晉親自操刀進行手術。術後，玲玲的胸部出現異物感，並逐漸變形。玲玲在7年內遠赴北京經歷8次修復手術，卻始終徒勞無功，前前後後總共耗費了驚人的239萬元人民幣。到了2023年，她的胸部竟開始滲漏，形狀嚴重扭曲，植入物甚至擴散至腹腔，令她苦不堪言。」

▲陸女在北京「初美人」美容整形機構進行自體隆胸，沒想到事後卻發現竟是虛假宣傳。（圖／翻攝微博）

2024年10月，玲玲在上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院接受檢查，結果顯示體內注射物已對組織造成嚴重侵蝕，並發生移位。更令人震驚的是，異物已穿透胸腔膈膜，部分甚至轉移至腹部及身體中線。手術後的檢測結果揭露，玲玲體內的注射物不僅含有聚矽氧烷假體，還驗出了駝鹿和黃牛的DNA。這與當初聲稱的「取之自體」完全不符，明顯是欺騙行為。

玲玲在尋求醫療賠償時，才驚覺當初進行手術的醫院和診所早已停業，求償無門。進一步調查更發現，為她執刀的醫院早在2年前就被吊銷執照，且涉及高達398起醫療糾紛。更令人震驚的是，透過仲介療程的美容院簽署的代理CRT技術《合作協議》顯示，玲玲的消費金額中有高達40%被美容院抽取為分潤，單筆交易就能獲利近百萬人民幣。

江西CRT技術代理商符姓負責人證實，該技術曾被其他消費者驗出駱駝、蝙蝠、大猩猩等動物DNA，顯示所使用的材料來源不明。符男針對玲玲個案堅稱，費用已轉交給北京該間醫美診所，因此玲玲應向該診所提出索賠。

儘管北京市市場監管部門已對玲玲投訴的CRT技術虛假宣傳展開調查，並將核查相關專利，但由於許多醫美機構已關閉，導致醫療糾紛責任難以追究，受害者索賠仍面臨挑戰。



更多鏡週刊報導

北一女神化身性感尤物！比基尼包不住大量外溢 網暴動：夏天來了

前員工怒揭金秀賢「花錢放假消息」黑幕 再爆金賽綸日記藏震撼真相

超狂語言天才！19歲印度神童精通400種語言 跨國教學無國界