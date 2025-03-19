　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

她「自體豐胸」滲漏變形！注射物還驗出駝鹿、黃牛DNA

中國一名女子砸重金進行自體豐胸手術，沒想到術後卻從假體驗出駝鹿和黃牛的DNA。（示意圖，photoAC）

▲中國一名女子砸重金進行自體豐胸手術，沒想到術後卻從假體驗出駝鹿和黃牛的DNA。（示意圖／photoAC）

圖文／鏡週刊

中國江西宜春一名女子玲玲（化名）在北京某醫美機構進行CRT豐胸手術，前後共進行9次手術，花費高達人民幣239萬元（約1,090萬新台幣）。然而，手術不僅沒有達到預期效果，反而造成玲玲十級傷殘。更令人震驚的是，玲玲的體內竟然被植入了來路不明的假體，經檢驗後發現，這些假體中竟含有駝鹿和黃牛的DNA。

綜合陸媒報導，2017年，玲玲在美容院的推銷下，對北京某醫院的「CRT豐胸技術」產生興趣。該技術宣稱能利用消費者自身的血液培養膠原蛋白，並回注至胸部，達到自體豐胸效果，提供一種使用自身組織、無排斥反應的豐胸選擇。

2017年9月，玲玲在美容院店主的陪同下，前往北京凱潤婷醫療美容醫院，由CRT技術創始人白晉親自操刀進行手術。術後，玲玲的胸部出現異物感，並逐漸變形。玲玲在7年內遠赴北京經歷8次修復手術，卻始終徒勞無功，前前後後總共耗費了驚人的239萬元人民幣。到了2023年，她的胸部竟開始滲漏，形狀嚴重扭曲，植入物甚至擴散至腹腔，令她苦不堪言。」

陸女在北京「初美人」美容整形機構進行自體隆胸，沒想到事後卻發現竟是虛假宣傳。（翻攝微博）

▲陸女在北京「初美人」美容整形機構進行自體隆胸，沒想到事後卻發現竟是虛假宣傳。（圖／翻攝微博）

2024年10月，玲玲在上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院接受檢查，結果顯示體內注射物已對組織造成嚴重侵蝕，並發生移位。更令人震驚的是，異物已穿透胸腔膈膜，部分甚至轉移至腹部及身體中線。手術後的檢測結果揭露，玲玲體內的注射物不僅含有聚矽氧烷假體，還驗出了駝鹿和黃牛的DNA。這與當初聲稱的「取之自體」完全不符，明顯是欺騙行為。

玲玲在尋求醫療賠償時，才驚覺當初進行手術的醫院和診所早已停業，求償無門。進一步調查更發現，為她執刀的醫院早在2年前就被吊銷執照，且涉及高達398起醫療糾紛。更令人震驚的是，透過仲介療程的美容院簽署的代理CRT技術《合作協議》顯示，玲玲的消費金額中有高達40%被美容院抽取為分潤，單筆交易就能獲利近百萬人民幣。

江西CRT技術代理商符姓負責人證實，該技術曾被其他消費者驗出駱駝、蝙蝠、大猩猩等動物DNA，顯示所使用的材料來源不明。符男針對玲玲個案堅稱，費用已轉交給北京該間醫美診所，因此玲玲應向該診所提出索賠。

儘管北京市市場監管部門已對玲玲投訴的CRT技術虛假宣傳展開調查，並將核查相關專利，但由於許多醫美機構已關閉，導致醫療糾紛責任難以追究，受害者索賠仍面臨挑戰。


更多鏡週刊報導
北一女神化身性感尤物！比基尼包不住大量外溢　網暴動：夏天來了
前員工怒揭金秀賢「花錢放假消息」黑幕　再爆金賽綸日記藏震撼真相
超狂語言天才！19歲印度神童精通400種語言　跨國教學無國界

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 3 0365 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／GD確定要來台灣了！ 　無預警宣布連唱2天
金秀賢傳放鳥高雄活動！　主辦方：企劃不變
Andy「IG突更新」！　bye了家寧最後連結
Albee半夜突PO「抬腳下衣失蹤照」！　腿根看光
金秀賢第4支代言被撤！　20年老牌廠商3聲明切割
林口女童失蹤6hrs「大烏龍」！　阿姨曝巧合連發
高雄男帶小三回家！逼妻「3人行」遭拒　在她面前直接來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

4.5萬買補習班「考研絕密卷」背了包過！　考生崩潰：一題都沒中

5千億港元身家　李兆基致富4祕辛之一：不宜早婚

憂比亞迪技術「洩漏到美國」　陸傳推遲批准墨西哥建廠

「中國的ASML」長春光機所徵才　「符合條件者」薪資「上不封頂」

她「自體豐胸」滲漏變形！注射物還驗出駝鹿、黃牛DNA

仕途坎坷！　中國科研員工怒「售大量國家情報」…被判死刑

空中巴士CEO訪問大陸　陸商務部長要他多投資

陸可重複使用火箭發動機試驗成功　今年將首次商業飛行

李嘉誠賣港口陸官方要查？　陸專家：扭曲市場規律的地緣政治併購

代辦陸身分證最高罰50萬！　陸委會警告「勿以身試法」

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

潘瑋柏「一個月瘦7kg」　秀下顎線「拒絕重回潘瑋厚」XD

李棟旭街頭「背布偶扭屁股」　只為宣傳新劇..網：笑得好命苦XD

你不敢！理鴻敢　型男律師操刀眾量級家寧「棄媽保寧」聲明　被虧：比特犬都不信

鬼鬼未婚生女首露面　霸氣喊：我是爸爸也是媽媽

【愛的交流不需要語言】小孫女用手語跟喑啞阿嬤的溝通超暖❤️

4.5萬買補習班「考研絕密卷」背了包過！　考生崩潰：一題都沒中

5千億港元身家　李兆基致富4祕辛之一：不宜早婚

憂比亞迪技術「洩漏到美國」　陸傳推遲批准墨西哥建廠

「中國的ASML」長春光機所徵才　「符合條件者」薪資「上不封頂」

她「自體豐胸」滲漏變形！注射物還驗出駝鹿、黃牛DNA

仕途坎坷！　中國科研員工怒「售大量國家情報」…被判死刑

空中巴士CEO訪問大陸　陸商務部長要他多投資

陸可重複使用火箭發動機試驗成功　今年將首次商業飛行

李嘉誠賣港口陸官方要查？　陸專家：扭曲市場規律的地緣政治併購

代辦陸身分證最高罰50萬！　陸委會警告「勿以身試法」

CAMA CAFE 攜手波蜜推出清爽系咖啡 主打提神、健康

印度7歲女童食物中毒亡「生前卻遭性侵」　警揭發是鬼父性侵勒死

假中獎騙民眾寄金融卡+密碼　收簿手開賓士收包裹被逮

碎屍魔2度重回凶宅！死者家屬堵巷口「怒拍車窗」　鄰罵：心理變態

4秒挨罰6000元！駕駛喊冤「關鍵第1秒被擋住」　法官打臉

印尼也曾爆比特犬咬人！飼主「故意不牽繩」　面臨5年以上徒刑

理鴻「狂接騷擾電話」被刷1星！家寧律師：法律層面全力協助委託人

4.5萬買補習班「考研絕密卷」背了包過！　考生崩潰：一題都沒中

快訊／GD確定要來台灣了！ 　無預警宣布「台北小巨蛋連唱2天」

馬文君被告發潛艦洩密移軍審？她直呼「恐怖」　顧立雄：妳非軍職

爆料王定宇曖昧人妻　葛斯齊提供新事證！

大陸熱門新聞

加大清查國人持陸證件　沈有忠澄清不影響台胞證

請客男拿到海底撈2.5萬食安補償！朋友卻要求平分

陸男大生研究「科學＋AI」直攻UCLA博士班 奪雷軍卓越獎學金

陸公布台4大網軍頭目長相、身分證字號全曝光

陸採耳店爆「擦邊」　女技師爬上男客身

恢復軍審是進入「準交戰」？　沈有忠：是要軍人講武德

香港年輕情侶找朋友「停車場活春宮」　警循線抓到人

美國娛樂公司將翻拍《哪吒》…陸網反應曝

台灣父子遭陸拘留迄今！　海基會陸委會都證實了

李嘉誠賣港口陸官方要查？ 陸專家：扭曲市場規律的地緣政治併購

上海黃浦對8歲以下禁售「二次元周邊」

中國科研員怒賣「國家情報」…被判死刑

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

旅行社代辦陸身分證最高罰50萬！

更多熱門

相關新聞

被控是長榮恐嚇案藏鏡人　張國政妻回應了

被控是長榮恐嚇案藏鏡人　張國政妻回應了

對於妹妹曾瓊瑤對其的所有指控，長榮集團老三張國政的太太曾瓊慧委託律師對本刊回應。

長榮張家兄弟爭經營權　爆噴高層辣椒水險瞎眼

長榮張家兄弟爭經營權　爆噴高層辣椒水險瞎眼

金秀賢「恐放鳥高雄活動」！7-11擬求償3000萬

金秀賢「恐放鳥高雄活動」！7-11擬求償3000萬

男錯過班機大暴走　瘋狂影片曝光

男錯過班機大暴走　瘋狂影片曝光

台灣珍奶　有望為英國帶來2000工作機會

台灣珍奶　有望為英國帶來2000工作機會

關鍵字：

鏡週刊隆乳豐胸

讀者迴響

熱門新聞

楊千霈「旅館密會」玖壹壹春風！深夜共度74分鐘

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！

「通寧王」神預言棄母保寧　Joeman出手了

恐再探4℃　下波變天時間曝

林口女童失聯6小時！竟早就回家待著

林依晨報喜懷二胎！結婚10周年又懷孕了

全文／金秀賢12頁最新聲明！8點回擊揭：檢舉者是某演員母親

接家寧案子被洗版　家寧律師發聲了

淫教練性侵猥褻球員90次！偷拍34片

網忽然get到「家寧刪IG貼文」原因：很強欸

家寧找的律師事務所「2月還接另1案」

今晨4.2℃！　還有一波挑戰「9年來3月寒流」

高雄男帶小三回家！在妻面前直接來

家寧切割！老粉秒懂「Andy不會上新片」　曝關鍵原因

家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

更多

最夯影音

更多

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面