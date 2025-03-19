5千億港元身家　李兆基致富4祕辛之一：不宜早婚

▲香港地產巨擘李兆基於17日去世，早年僅憑1000港元白手起家，建立商業帝國。（圖／翻攝微博）

圖文／鏡週刊

一代傳奇落幕！香港地產巨擘、人稱「四叔」的李兆基，於3月17日與世長辭，享耆壽97歲。這位傳奇人物的離去，標誌著一個時代的落幕。李兆基出身廣東順德金舖世家，從小耳濡目染，12歲即掌管家族生意，15歲已能獨當一面。早年經商經驗，培養出他敏銳的商業觸覺，後來他在香港地產業叱吒風雲，創立恒基兆業，成就一代商業帝國。

李兆基年輕時因戰亂隻身赴港，僅憑1000港元開始創業，憑藉敏銳的商業觸覺在黃金市場嶄露頭角，迅速累積資本，賺到第一桶金。50年代，他與郭得勝、馮景禧等商界精英結為盟友，組成「地產三劍俠」合力開拓香港房地產市場，並於1972年共同創立新鴻基地產，為香港地產業開創嶄新局面。1973年，李兆基獨立創辦恒基兆業地產，專注住宅與商業綜合開發，成功打造多個香港知名地標。恒基兆業的房地產版圖從市中心延伸至新界，透過積極收購舊樓與農地進行重建，讓公司市值扶搖直上，飆破5000億港元。

身為香港四大家族之一的領袖，李兆基的致富理念以務實著稱。他總結出「四大成功之道」，成為眾多後輩企業家效法的典範。他認為成功取決於四個關鍵因素。首先，他強調「刻苦耐勞」的精神，認為勤奮與勇於挑戰是通往成功的基石。其次，他認為「經濟基礎未穩，不宜早婚」，認為在經濟基礎未穩固前，過早結婚會分散精力，阻礙財富累積。再者，他強調「第一桶金」的重要性，強調初期資本是事業成功的關鍵，才能「以錢滾錢」。最後，他認為選擇正確的行業至關重要，並以「男怕入錯行，女怕嫁錯郎」來比喻其重要性。

李兆基先生不僅在商界成就斐然，更是一位熱心公益的慈善家。他慷慨解囊，累計捐款金額高達數十億港元，對教育與社會福利事業尤為關注。他在香港和中國的大學設立「李兆基學位」，資助學生留學；另外，他透過捐助醫療機構、興建安老院及青年宿舍，提升基層生活品質。

2019年，高齡91歲的李兆基宣布退休，正式將恒基地產交棒給兒子李家傑與李家誠．並贈送股東禮物，象徵告別商界。



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