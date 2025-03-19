桃園復興區上巴陵3月雪釀寒害　智慧農業防災平台提前預警

▲桃園市復興區上巴陵地區昨天降下罕見三月雪，造成逾10公頃茶園受損。（圖／農業局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

受大陸冷氣團南下，桃園市復興區上巴陵昨（18）日清晨降下罕見三月雪，積雪厚度約3至5公分，桃園市農業局指出，受到降雪因素導致上巴陵地區水蜜桃、茶樹等農作受損，受損面積水蜜桃果園約10公頃、茶園2公頃，農業局已於16日提前啟動寒流應變機制及災害通報，農民若發現農作有寒害災損，可利用「農產業天然災害APP」上傳災損作物照片或主動向區公所通報。

桃園市農業局長陳冠義表示，目前正值水蜜桃開花期及高山茶萌芽期，農業局日前根據中央氣象署資料，提前提醒農友在低溫來臨前3至5天及時灌水防止霜凍，以降低遲發性農損。但因降雪緣故，復興上巴陵地區經觀察包括正長新芽茶園及開花期水蜜桃果園受影響，其中茶園受損範圍約2公頃，水蜜桃果園則約10公頃、約1千棵，但今天未再降雪，農業局也派員到場勘察關心，並提醒農民後續若有遲發性災損觀察應盡速通報。

▲桃園市復興區上巴陵地區昨天降下罕見三月雪，造成上千棵水蜜桃果樹受損。（圖／農業局提供）



陳冠義也提及，農業局自本月16日超前部署，中央氣象署針對桃園市發布低溫特報，請市府相關局處啟動寒流應變機制及災害通報。農業局輔導補助相關感監測儀器，透過氣象站微系統數據傳回智慧農業防災平台，推播預警防範措施，並提供潛在致災作物產銷班群組最新資訊，防範未然傷害降至最低。



農業局強調，面對天然災害，農業局與各局處將共同加強防範應變，並呼籲農友做好農作物防寒措施，若發生寒害災損情形，請農友拍照後主動向區公所通報，或可利用「農產業天然災害APP」，拍攝上傳農作物災損現況，加速災害查報，農業局將會同農業改良場專家盡速辦理勘災，以減少農民損失。