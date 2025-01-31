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年後大陸冷氣團南下　嘉義縣提醒農漁牧養殖業防寒措施

▲▼ 大陸冷氣團南下 嘉義縣政府籲請農漁牧養業加強防寒措施 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼  嘉義縣政府籲大陸冷氣團南下農漁牧養業加強防寒措施 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央氣象署預報，2月3日週一強烈大陸冷氣團南下，嘉義2月4日週二至5日週三受冷空氣影響，早晚天氣寒冷，嘉義縣政府籲請農漁牧養殖業及山坡地作物應及早加強防寒措施，避免農作物、養畜禽及水產物受害損失。

▲▼ 大陸冷氣團南下 嘉義縣政府籲請農漁牧養業加強防寒措施 。（圖／嘉義縣政府提供）

（一）養殖漁業：不耐寒魚種應做好防範措施，包括魚塭加高水位、北側搭蓋防風棚，加強越冬溝之保溫、防寒及加溫等設備。文蛤養殖池混養之虱目魚，及不耐寒魚種，必要時規劃儘早採捕。低溫過後，浮於水面之魚體應馬上撿除，以防水質或池底惡化，造成二次災損。

▲▼ 大陸冷氣團南下 嘉義縣政府籲請農漁牧養業加強防寒措施 。（圖／嘉義縣政府提供）

（二）秧苗及水稻：水稻育苗場（圃）選擇避風處或設置防寒 （風）牆。冷氣團來臨時，利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期之秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，低溫過後再掀開塑膠布。如有已插秧之田區，田間灌溉水宜較深（水深不得淹沒秧苗），氣溫回升後則恢復淺水位之灌溉。

▲▼ 大陸冷氣團南下 嘉義縣政府籲請農漁牧養業加強防寒措施 。（圖／嘉義縣政府提供）

（三）果樹：加強包裹樹幹、果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，低溫侵襲時，實施果園噴水；剛萌芽之果樹應注意防寒，此外可增施鉀肥以增加作物耐寒力，尤其香蕉、鳳梨、蓮霧、木瓜、柑橘等尤須留意。對已受害之果樹，應行修剪寒害枝條與葉片及疏花、疏果等措施。

▲▼ 大陸冷氣團南下 嘉義縣政府籲請農漁牧養業加強防寒措施 。（圖／嘉義縣政府提供）

（四）蔬菜與瓜果類：對較不耐寒之蔬菜與瓜果類作物，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋，採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；未採收瓜果，則以套袋處理，避免寒害。

▲▼ 大陸冷氣團南下 嘉義縣政府籲請農漁牧養業加強防寒措施 。（圖／嘉義縣政府提供）

（五）花卉：除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護外，種苗苗圃應加強畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，田間酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

▲▼ 大陸冷氣團南下 嘉義縣政府籲請農漁牧養業加強防寒措施 。（圖／嘉義縣政府提供）

（六）茶樹：當低溫來襲前及時在樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網等覆蓋物或撒上薄層稻草，地面敷蓋有機資材，保護茶樹。

（七）養畜禽業：確保畜禽及幼畜禽之保溫及管理，尤其地處山上、空曠地區、沿海地區畜牧場應防範冷風侵襲。低溫易誘發畜禽動物緊迫，引致疫病發生，且口蹄疫、禽流感等病好發於低溫時節，請做好衛生管理操作，同時加強幼畜禽的保溫及管理。設置擋風設施，向風面風力強勁，門窗、牆壁、帆布應採堅固材質，隨時注意畜舍溫溼度，保持通風的環境，並落實各項生物安全措施，防範疫病發生。

▲▼ 大陸冷氣團南下 嘉義縣政府籲請農漁牧養業加強防寒措施 。（圖／嘉義縣政府提供）

 
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