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及早防範　中市農業局呼籲2／3起啟動區域整合防治荔枝椿象

▲荔枝椿象。（圖／市府提供）

▲台中市農業局呼籲農民於2月3日至3月14日啟動防治作業，以有效降低荔枝椿象族群密度。（圖／市府提供）

記者許權毅／台中報導

農業部動植物防疫檢疫署監測資料顯示，今年荔枝椿象即將由越冬期甦醒，台中市府農業局配合防檢署啟動區域整合防治，呼籲農民於2月3日至3月14日化學藥劑共同防治期程確實配合防治作業，以有效降低荔枝椿象族群密度，避免造成荔枝與龍眼產業的經濟損失。

農業局表示，冬季低溫時，荔枝椿象成蟲躲藏植株葉背不易發現，至氣溫回暖，越冬成蟲才出來活動交配產卵，此時體內脂肪已消耗，行動遲緩，對藥劑容忍性低，為關鍵的防治時機，農友可使用賽洛寧、亞滅培或丁基加保扶等核准用藥進行防治，並加強葉背與枝條縫隙的施藥，以降低園區椿象密度。另外，成蟲受干擾時會分泌臭液，如觸及人體皮膚或眼睛，可造成灼傷般的潰爛，農友應多加留意，施藥時也須依標示注意個人防護，確保安全。

農業局強調，龍眼、荔枝是蜜蜂重要的蜜源，且蜂群可增加果樹授粉率，應妥善保護。為避免蜜蜂採蜜時受防治藥劑誤殺，呼籲農友應儘早施藥，並於開花前10天停藥；開花期改以摘除卵片或敲擊捕捉等防治方式。

農業局指出，為確保糧食安全及永續生產模式荔枝椿象防治策略扣合永續發展目標，農業局導入病蟲害綜合管理(IPM)觀念，防治方法包含清園整枝，物理防治、生物防治及化學防治等方法，依作物生長期及荔枝椿象生長階段，選擇適當方法，因地制宜進行害蟲整治，以增加農業生產經濟效益，減少生態環境影響及達SDG 2及SDG 12永續發展目標。

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關鍵字：

荔枝椿象防治計畫農業局台中市農民

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