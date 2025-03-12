外來植物銀膠菊生長旺季來襲　台南市農業局籲全民防除總動員

▲台南市農業局指出，隨著氣溫回暖，銀膠菊進入生長旺盛期，需要全民攜手防除，共同維護生態平衡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市農業局指出，隨著氣溫回暖，銀膠菊進入生長旺盛期，常在荒地、河川沿岸、農地、道路旁及棄耕地等區域蔓延生長，銀膠菊具有生長快速、適應力強等特性，會釋放影響周圍植物生長的化學物質，使其他植物難以競爭，進而導致生物多樣性降低，需要全民攜手防除，共同維護生態平衡。

市長黃偉哲表示，台南常見外來入侵植物，除銀膠菊外，還有小花蔓澤蘭、香澤蘭、銀合歡等，為減少其擴散，減輕對農業生產及本土生態環境造成衝擊，市府多年持續配合中央政策，積極宣導及防治外來物種，呼籲民眾秉持「不輸入、不野放、不擴散」的三不原則，共同維護生態環境。

農業局表示，銀膠菊防治方式主要以人力或簡單器具進行拔除，農地可用農耕機具翻除，降低種子發芽率。拔除後植株可置於黑色塑膠袋中悶腐或乾燥後焚燒，避免種子擴散。防除時建議穿長袖、戴手套與口罩，並在作業後立即洗手清潔，即可防止花粉或腺毛造成過敏反應。

農業局強調外來入侵植物的防除是一場長期抗戰，須全年不分季節、不間斷的進行，才能有效遏止擴散，以確保本土原生植物與生態系統的健康發展，民眾在日常生活中可多留意這些外來入侵植物，發現時可主動通報或進行移除，唯有全民攜手努力，才能有效遏止其擴散，如發現有害入侵植物，可通報各區公所或洽農業局通報專線0800-241314辦理，攜手守護台南綠地生態！