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大車駕駛注意！快速道路上做錯1事「噴2萬4」　新制4月上路

▲台61線苗栗縣通霄路段區間測速，16日起將恢復執法，請用路人多加留意。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

交通部公路局日前宣布，自4月1日起，台66線等7條快速公路將調降大貨車的速限，最高速限從現行的90公里降至80公里。超速將依情況罰款3500到1萬8000元，若超速60公里以上則屬危險駕車，罰款高達2萬4000元，並吊扣汽車牌照3個月，大貨車駕駛要更注意了。

公路局指出，自2023年3月起，台61線西濱快速公路率先實施20噸以上大貨車降速措施，最高時速由90降至80公里，事故比例從15.4%大幅下降至11.8%，顯示降速對於減少事故有顯著成效。因此決定將此措施擴大，台66線、台68線、台72線、台76線、台84線、台86線及台88線等7條快速道路的特定路段也將實施措施，今年1至3月為宣導期，4月1日將正式實施。

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調降速限的路段包括台66線市道114線至大溪端、台68線南寮端至新中正橋交流道、台72線後龍端至中興、台76線埔鹽交流道至林厝、台84線頭社交流道至走馬瀨、台86線台南端至關廟，以及台88線五甲系統交流道至竹田端。大貨車業者及駕駛司機務必依循速限標誌及告示牌指示行駛，並配合相關載重管制措施。

根據「道路交通管理處罰條例」，大貨車行駛快速公路若超速，依情形可罰款3500到1萬8000元；若超速60公里以上則屬危險駕車，最重處2萬4000元罰款，並當場禁止其駕駛、吊扣汽車牌照3個月，若因而肇事者將吊銷駕駛執照。

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