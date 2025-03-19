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台鐵每天疏運66萬人次「已超越疫情前」　便當業績成長1成

▲▼交通部政務次長伍勝園。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部政務次長伍勝園。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵轉型國營公司第2年，今(19日)表揚68名模範勞工，將卸任的台鐵首任董座杜微致詞時表示，台鐵平均每天疏運已達66萬人次，超越疫情前，資產和附業開發也有1成成長，今年預期將有更大幅成長。後天起將代理台鐵董事長的交通部次長伍勝園則表示，將續朝安全、安定、轉型、永續4目標，再創台鐵黃金10年。

台鐵今舉辦模範勞工表揚典禮，是以「國營台灣鐵路股份有限公司」新身份辦理的第2年，由於專業的付出及奉獻，讓台鐵順利運轉，今年表揚的68位模範勞工是從1萬5600多名會員中所選拔出來。

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即將卸任的台鐵董事長杜微今出席表揚大會時表示，台鐵去年改制公司後，各方面表現在全體同仁努力下，營運跟實績經得起外界檢視；今年度台鐵平均每天疏運近66萬人次，超過疫情前，超越108年疏運最高峰的65萬人次。

杜微指出，更難能可貴的是，疏運這麼多旅客的同時，服務水準也提升了，中長程主力在東部幹線，新城際列車全座票、沒有站立情況，運能仍提升，西部幹線肩負通勤通學需求，E500新電力機車這2年交車投入將達高峰，區間車隊也將服務更多通勤通學旅客。

他說，台鐵公司今年起邁向第2年，除本業外，附業包括資產開發商品和鐵路便當，去年都有1成以上成長業績，今年預期會有更大幅度成長。

▲▼台鐵董事長杜微。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵董事長杜微。（圖／記者李姿慧攝）

交通部政務次長伍勝園21日起將代理台鐵董事長，他表示，在台鐵各員工堅守崗位下，讓台鐵業務順利進行，去年台鐵公司化元年也有亮眼成績，不管是在旅客人數，票房收入、資產開發、便當和周邊商品，都比前年大幅成長；去年地震、風災特別多，台鐵發揮鐵路人精神，不眠不休用最高效率災後復建，維繫東部交通，春節也加開運能，讓旅客可以回家團圓。

伍勝園指出，未來將持續達成安全、安定、轉型、永續四個目標，再創台鐵黃金10年。

此外，台鐵今表揚68名模範勞工，其中行控處謝宜縈101年10月11日進入台鐵局綜合調度所擔任調度員，歷經基隆車班列車長、板橋站站務員、七堵站行車室及鶯歌站副站長等完整職務訓練，具備行車與乘務管理經驗。

曾任綜合調度所行控室東區行車控制台調度員2年，104年調任貨車組負責貨車編組調配、列車運轉調度及機車運用等工作，熟稔運輸管理及調度等各環節。

▲▼台鐵行控處謝宜縈獲表揚模範勞工。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵行控處謝宜縈獲表揚模範勞工。（圖／記者李姿慧攝）

謝宜縈曾參與多次重大事故處理及協助復舊工作，包括109年猴硐邊坡坍方事件，親赴現場規劃土石清運計畫，調整貨列運行減少延誤；111年台東地震期間，協助規劃石碴運輸與乘務人員協調，加速路線修復；113年凱米颱風導致多處路線受阻時，支援工務段車輛調配與搶修運輸。工作積極負責，熟悉調度管理並具應變能力。

此外，謝宜縈擔任台灣鐵路企業工會延平分會第14屆理事，平常致力於工會事務，協助會員解決問題、極力爭取及維護員工權益。積極為員工爭取多樣化的加給與津貼，涵蓋了風險加給、工程獎金、特殊勤務津貼、夜間津貼等。對勞資爭議事宜常居中協調，以達勞資和諧。

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