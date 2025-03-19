買手機送同學！13歲男花「光全家20萬積蓄」　奶奶嘆：那是學費

▲奶奶帶著孫子到警局處理此事。（圖／翻攝自極目新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

重慶大足一名13歲的國中生日前偷拿奶奶的銀行卡，拿來儲值手遊「王者榮耀」以及購買手機送同學。他在一個多月內，將卡內4.3萬元（人民幣，下同，約台幣19.6萬元）全部花光。不知情的奶奶情急之下，報警才發現，孫子所做的一切。

據《極目新聞》報導，奶奶日前接到孫子班導的電話，被告知孫子在學校抽菸，且沉迷手遊多日。奶奶懷疑，孫子動了自己的銀行卡，怎料到銀行查帳才發現，戶頭裡的錢已經被花光了。

奶奶表示，銀行卡中原有4.3萬元，是她全家的僅有積蓄，因為兒子精神不正常，媳婦早就離家出走，家裡雖有老伴，但全靠她一個人養點牛維持生計，這4.3萬元，是留給孫子和孫女當學費的。

▲少年將大部分的錢花在「王者榮耀」上。（示意圖／CFP）

奶奶邊哭邊將孫子帶到警局處理此事。該少年告訴警察，他用奶奶的銀行卡綁定了自己的微信後，因知道密碼，於是就在遊戲中，購買大量道具，同時多次網路購物，曾一口氣買了三支手機，其中兩支都送給了同學。

警方了解情況後，為減少老人的損失，立即聯絡手遊公司騰訊客服說明情況，並協助老人提交身分證明、監護證明、消費流水等資料。騰訊客服後續已將該名少年在王者榮耀的近2萬元儲值款退回。

針對送出的兩支手機，警方聯繫到兩名同學的家長，說明老人家的困難情況後，兩名家長積極配合將手機的費用退回。