　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

買手機送同學！13歲男花「光全家20萬積蓄」　奶奶嘆：那是學費

▲▼13歲男花光全家20萬積蓄。（圖／翻攝自極目新聞）

▲奶奶帶著孫子到警局處理此事。（圖／翻攝自極目新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

重慶大足一名13歲的國中生日前偷拿奶奶的銀行卡，拿來儲值手遊「王者榮耀」以及購買手機送同學。他在一個多月內，將卡內4.3萬元（人民幣，下同，約台幣19.6萬元）全部花光。不知情的奶奶情急之下，報警才發現，孫子所做的一切。

據《極目新聞》報導，奶奶日前接到孫子班導的電話，被告知孫子在學校抽菸，且沉迷手遊多日。奶奶懷疑，孫子動了自己的銀行卡，怎料到銀行查帳才發現，戶頭裡的錢已經被花光了。

奶奶表示，銀行卡中原有4.3萬元，是她全家的僅有積蓄，因為兒子精神不正常，媳婦早就離家出走，家裡雖有老伴，但全靠她一個人養點牛維持生計，這4.3萬元，是留給孫子和孫女當學費的。

▲▼王者榮耀,騰訊,手機遊戲。（圖／CFP）

▲少年將大部分的錢花在「王者榮耀」上。（示意圖／CFP）

奶奶邊哭邊將孫子帶到警局處理此事。該少年告訴警察，他用奶奶的銀行卡綁定了自己的微信後，因知道密碼，於是就在遊戲中，購買大量道具，同時多次網路購物，曾一口氣買了三支手機，其中兩支都送給了同學。

警方了解情況後，為減少老人的損失，立即聯絡手遊公司騰訊客服說明情況，並協助老人提交身分證明、監護證明、消費流水等資料。騰訊客服後續已將該名少年在王者榮耀的近2萬元儲值款退回。

針對送出的兩支手機，警方聯繫到兩名同學的家長，說明老人家的困難情況後，兩名家長積極配合將手機的費用退回。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 3 0365 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「剴剴案」千人喊死刑！合議庭敲定連審13天創新高　5／13宣
郭台銘信義區豪宅被蛋洗！
3年前攻擊男童　比特犬住進台北新家！認養人曝相處狀況
快訊／柯文哲違反政治獻金法　遭裁罰374萬、沒入5579萬
獨／羅威納沒繫繩路上3連咬　人狗慘縫數十針
快訊／金秀賢高雄見面會200人中獎名單公布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

買手機送同學！13歲男花「光全家20萬積蓄」　奶奶嘆：那是學費

獨／武漢台商父子拘捕原因曝光！　疑「商業糾紛」公司2週前查封　

陸15歲學生一眼認出「千年銅鏡」有異　陸博物館：感謝糾錯！已改正

川普團隊鷹派當道　美「中國通」學者：更強硬對付中國

運動品牌「特步」創辦人32歲長女任CFO　妹妹拍片代言更吸睛

金秀賢被爆刪網友文！　陸網質疑：手伸到中國來了？

李子壩站因《難哄》更紅！　陸外交部發言人讚：中國最美地鐵站

廣東哪吒雕塑「衰臉」挨批太醜　工作人員急刮臉「重塑肉身」

大陸研發碳-14核電池　放電壽命長達「數千年」

4.5萬買補習班「考研絕密卷」背了包過！　考生崩潰：一題都沒中

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

潘瑋柏「一個月瘦7kg」　秀下顎線「拒絕重回潘瑋厚」XD

李棟旭街頭「背布偶扭屁股」　只為宣傳新劇..網：笑得好命苦XD

你不敢！理鴻敢　型男律師操刀眾量級家寧「棄媽保寧」聲明　被虧：比特犬都不信

【愛的交流不需要語言】小孫女用手語跟喑啞阿嬤的溝通超暖❤️

鬼鬼未婚生女首露面　霸氣喊：我是爸爸也是媽媽

買手機送同學！13歲男花「光全家20萬積蓄」　奶奶嘆：那是學費

獨／武漢台商父子拘捕原因曝光！　疑「商業糾紛」公司2週前查封　

陸15歲學生一眼認出「千年銅鏡」有異　陸博物館：感謝糾錯！已改正

川普團隊鷹派當道　美「中國通」學者：更強硬對付中國

運動品牌「特步」創辦人32歲長女任CFO　妹妹拍片代言更吸睛

金秀賢被爆刪網友文！　陸網質疑：手伸到中國來了？

李子壩站因《難哄》更紅！　陸外交部發言人讚：中國最美地鐵站

廣東哪吒雕塑「衰臉」挨批太醜　工作人員急刮臉「重塑肉身」

大陸研發碳-14核電池　放電壽命長達「數千年」

4.5萬買補習班「考研絕密卷」背了包過！　考生崩潰：一題都沒中

外資賣超台股341億！鴻海殺最兇　5檔老AI股砍進前十

潘瑋柏狂甩7公斤！自曝「超嚴苛減重食譜」　瘦身餐老婆一手包辦

2000億撥補遭封殺　台電喊「不公道」盼勿拿不用核電當理由

創意新吃法！　北斗鎮農會研發「香菜豬肉包」

「剴剴案」千人喊死刑！合議庭敲定連審13天創新高　5／13宣判

讓台南起飛　陳亭妃全力爭取地方創生計畫及大南方新矽谷預算

明晨最凍探6度　下周暖如夏「中南部高溫上看31度」

慈母想帶身心障礙女兒上路　殺人未遂罪輕判2年...緩刑5年

遭曹興誠提告求償4千萬　翁曉玲引佛語反酸：又要開空頭支票？

「騙我血汗錢」茶農蛋洗郭台銘信義區豪宅　3人送辦

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

大陸熱門新聞

加大清查國人持陸證件　沈有忠澄清不影響台胞證

請客男拿到海底撈2.5萬食安補償！朋友卻要求平分

獨／非失聯！武漢台商父子拘捕原因曝光

金秀賢被爆刪網友文！　陸網質疑：手伸到中國來了？

陸男大生研究「科學＋AI」直攻UCLA博士班 奪雷軍卓越獎學金

「中國的ASML」長春光機所徵才 「符合條件者」薪資「上不封頂」

大陸研發碳-14核電池　放電壽命長達「數千年」

廣東哪吒雕塑「衰臉」挨批太醜 工作人員急刮臉「重塑肉身」

陸採耳店爆「擦邊」　女技師爬上男客身

陸15歲學生一眼認出「千年銅鏡」有異 陸博物館：感謝糾錯！已改正

陸公布台4大網軍頭目長相、身分證字號全曝光

李兆基致富4祕辛之一：不宜早婚

4.5萬買補習班「考研絕密卷」！　考生崩潰：一題都沒中

李子壩站因《難哄》更紅！毛寧讚：最美地鐵站

更多熱門

相關新聞

人妻手機封鎖208個號碼　一查心碎

人妻手機封鎖208個號碼　一查心碎

外國人妻莎拉（Sarah Maclean）偶然發現，她的手機竟有「208個」被封鎖的電話號碼，但自己對此毫無印象，調查之後才發現，原來這是丈夫掩蓋「偷吃」的伎倆。

李子壩站因《難哄》更紅！毛寧讚：最美地鐵站

李子壩站因《難哄》更紅！毛寧讚：最美地鐵站

面交手機變街頭追逐賽　夫妻檔、外送員狂追

面交手機變街頭追逐賽　夫妻檔、外送員狂追

專家曝「3大網購惡習」恐成盜刷目標！

專家曝「3大網購惡習」恐成盜刷目標！

女撞掉別人手機吵架　他護花爆衝突

女撞掉別人手機吵架　他護花爆衝突

關鍵字：

盜刷奶奶重慶手機孫子

讀者迴響

熱門新聞

楊千霈「旅館密會」玖壹壹春風！深夜共度74分鐘

Andy「IG突更新」bye了家寧！網喊：真的放下了

快訊／GD確定要來台灣了！ 　台北小巨蛋連唱2天

淫教練性侵猥褻球員90次！偷拍34片

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！

家寧切割！老粉秒懂「Andy不會上新片」　曝關鍵原因

林依晨報喜懷二胎！結婚10周年又懷孕了

「通寧王」神預言棄母保寧　Joeman出手了

恐再探4℃　下波變天時間曝

把握好天氣！　「鋒面掃全台」時間曝

全文／金秀賢12頁最新聲明！8點回擊揭：檢舉者是某演員母親

林口女童失聯6小時！竟早就回家待著

S媽深夜淚喊：我女兒回來了！「寶貝回家」

玖壹壹春風遭爆「旅館密會楊千霈」回應了！

網忽然get到「家寧刪IG貼文」原因：很強欸

更多

最夯影音

更多

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面