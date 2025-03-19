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李子壩站因《難哄》更紅！　陸外交部發言人讚：中國最美地鐵站

▲▼ 重慶輕軌二號線李子壩站。（圖／CFP）

▲重慶輕軌二號線李子壩站。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

陸劇《偷偷藏不住》姊妹作《難哄》近期播畢，話題熱度仍居高不下，劇中拍攝城市「重慶」吸引不少劇迷前去旅遊。其中女主角溫以凡租屋處旁的「地鐵李子壩站」讓不少人爭相打卡。中國外交部發言人毛寧近日在社交平台X上，也再次向大眾宣傳中國地鐵站。

▲▼李子壩站因《難哄》又更紅，陸外交部發言人毛寧大讚。（圖／翻攝自微博）

▲《難哄》女主角溫以凡起初的租屋處在李子壩站旁。（圖／翻攝自微博）

▲《難哄》女主角溫以凡起初的租屋處在李子壩站旁。（圖／翻攝自微博，上同）

據《上游新聞》報導，毛寧分享一段影片，並寫下「中國最美地鐵站」，向全球大眾推薦了中國國內13座地鐵站的風貌，其中「李子壩站」憑其「軌道穿樓」的奇觀，再次引起熱議。

▲毛寧在X上發文。（圖／翻攝自微博）

▲毛寧在X上發文。（圖／翻攝自微博）

坐落於享有「8D魔幻之城」美譽的重慶，輕軌李子壩站已成為都市地標。這座2004年落成的高架站點，跨座式單軌列車悠然穿梭於樓宇中。

▲▼李子壩站因《難哄》又更多遊客了。（圖／翻攝自微博）

▲李子壩站列車穿樓而過的瞬間。（圖／翻攝自微博）

影片中，夜幕低垂時的李子壩站燈火通明，樓體外牆LED燈帶隨列車運行節奏靈動變化，與嘉陵江沿岸的璀璨燈火交相輝映，列車穿樓而過的瞬間，猶如一道光劍劃破夜空，被網友稱為「賽博龐克照進現實的夢幻場景」。

除了近距離觀賞列車穿過房屋的奇景，遊客們於觀景台上，巧妙利用視覺錯位，擺出張嘴欲「吞噬」列車的pose，這「生吞列車」打卡方式，迅速成為社交平台上的熱門話題。

▲不少遊客到李子壩站搭乘輕軌，為的就是經過劇中場景。（圖／翻攝自微博）

▲▼李子壩站因《難哄》又更紅，陸外交部發言人毛寧大讚。（圖／翻攝自微博）

▲▼李子壩站因《難哄》又更紅，陸外交部發言人毛寧大讚。（圖／翻攝自微博）

▲不少遊客到李子壩站搭乘輕軌，為的就是經過劇中場景。（圖／翻攝自微博，上同）

報導指出，「李子壩站」本就是國內外旅客爭相打卡的景點，長年人山人海的景象已不見怪，國外旅客中，來自泰國、韓國的旅客最多，而近期因電視劇《難哄》熱播，更多人想來「李子壩站」打卡同款劇中場景。

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