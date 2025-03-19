嘉義AI人才大補帖　「智慧薪城幸福嘉乘」大型徵才活動

▲求職民眾與徵才廠商面試情景 。（圖／朴子就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著人工智慧（AI）技術蓬勃發展，帶動各領域對於AI人才需求增加，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心以AI人工智慧為主題，於3月22日上午9時30分至12時30分，在嘉義縣太保市「棒棒積木飯店賀采宴會廳」舉辦「智慧薪城幸福嘉乘」大型現場徵才活動，共31家廠商，逾1,000個職缺，是今(114)年度嘉義縣首場大型徵才活動，歡迎民眾踴躍參加!另響應ESG永續發展及數位轉型，活動將全面推動無紙化作業，鼓勵民眾可先至活動官網填寫線上履歷表並查詢職缺，縮短面試流程。

▲「智慧薪城 幸福嘉乘」徵才活動EDM 。（圖／朴子就業中心提供）



朴子就業中心張春美主任說明，活動會場設置「AI智能」、「永續科技」、「享樂旅行」、「數位零售」、「傳產智造」及「生活守護」六大類型產業，邀請台積電、台灣矽科宏晟、和德昌、群創能源等31家知名廠商參加，提供優質職缺，其中薪資達4萬元的職缺計有60個，薪資最高為天珩機械工地主任及群創能源業務專員，上看5萬元，現場也有368個學經歷不拘的職缺，台積電也釋出平均年薪70萬以上的技術員職缺，歡迎初次踏入職場的青年，回歸就業市場的婦女、中高齡等求職朋友們，把握難得的機會；另外，於3/21日前完成填寫線上履歷表前50名及活動當日前30名搶頭香進場的民眾，就能獲得「有賞禮」及「早鳥禮」。

▲人員協助求職民眾查詢線上職缺 。（圖／朴子就業中心提供）



張春美主任補充說明，活動當天全面數位化，民眾只要簡單操作4個步驟，即先在活動官網「填寫數位履歷」再進行「職缺查詢」，並點選「預約面試」勾選想要應徵的職缺，在家就可超前部署，當日到活動現場就能輕鬆面試。另外，為讓民眾可以即時掌握面試情形，活動當日使用手機即可快速查詢面試進度，優化傳統排隊作業，節省等候時間，讓民眾感受到數位轉型的影響力!此外，活動的亮點，特別邀請嘉義文化科技創新基地團隊將基地「數位XR沉浸體驗」移師到會場，讓民眾透過虛擬實境走入真實的情境中，探索智慧科技的無限可能；以及也邀請勞動部雲嘉南分署YS青年職涯發展中心將所研發的「AI智慧模擬面試系統」讓求職者親身體驗AI面試情境，掌握智慧面試的先機，提高就業錄取率。



朴子就業中心貼心提醒，當天為了讓求職者深入掌握未來產業趨勢、企業文化、職缺內容等，也規劃「半導體產業就業趨勢講座」及6家公司的「企業說明會」，剖析半導體產業鏈發展與就業需求，幫助求職者提前瞭解產業動向，做好職涯規劃!活動結合智慧科技、產業趨勢與就業媒合，為嘉義地區勞動市場注入新動能，現場除徵才攤位外，特別安排專人1對1牌卡職涯諮詢、就業津貼GOT IT專區、職人體驗手作DIY、嘉己人多元展售市集、職訓成果展示等多項服務，誠摯邀請所有正在尋找工作機會的民眾踴躍參與，一同開啟智慧就業新時代！相關活動資訊可至活動官網(https://sites.google.com/view/craftsman-puzi)查詢或洽詢朴子就業中心05-3621632。