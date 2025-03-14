白衣男亂入疲老闆直播！怒吼「挺兄弟那麼多」：全部給我詐欺

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義零食電商「疲老闆」爆出經營不善風波，在外負債累累、金額高達9位數，一度以「內部調整」為由暫停營業；疲老闆昨(13日)晚間在自家賣場開直播帶貨，未料竟遭白衣眼鏡男亂入，一度爆發激烈口角衝突，還驚動警方到場，幸在現場員警的勸戒下，雙方衝突未進一步擴大。

▲白衣男子亂入疲老闆直播帶貨現場，一度爆發粗口、推擠。（圖／翻攝「社會事新聞影音」）

疲老闆先前開直播坦言自己野心太大、心太急，起初經營海產慘賠100多萬元，現在的公司更是砸了上千萬元經營，他有向「民間借貸公司」借錢，如今這間公司和商標都不在他的手上，但未來會盡力討回來，一定會對廠商、顧客負責，「不會跑掉」。

疲老闆13日晚間在賣場直播帶貨，未料直播到一半，一名身穿白衣、戴著眼鏡的江姓男子(33歲)闖入現場，且情緒相當激動，對著現場人員就是一陣破口大罵，雙方還一度發生拉扯推擠，江男痛斥疲老闆「我挺你這個兄弟挺那麼多，從頭到尾介紹大哥借那麼多錢，結果權狀給我辦遺失、全部給我詐欺，怎麼處理？老闆那邊我無法交代！」

受到江男闖入影響，疲老闆直播一度中斷，還驚動警方到場，員警立即將雙方拉開，防止肢體衝突，惟江男自稱與疲老闆有債務糾紛，不想讓他繼續直播，因此亂入現場打斷。警方了解狀況後，告知雙方如有需求可以報案請求協助；隨後雙方在警方的勸導下均離開現場，衝突未進一步擴大。