傷人比特犬Lucky新家沒了？嘉畜所：目前無人提出認養申請

▲嘉義縣家畜疾病防治所表示，兇猛犬不管年紀大小，出門務必繫繩，且長度不超過1.5m，並配戴透氣口罩。（圖／嘉畜所提供）

圖文／CTWANT

台北市徐姓飼主飼養的比特犬「Lucky」，短短11天從車窗跳出咬傷2名機車騎士，北市動保處除對飼主重罰20萬，目前已沒入犬隻，傳出有嘉義飼主想認養Lucky，嘉義縣家畜疾病防治所經與北市動保處接洽，確認目前仍無人提出認養申請。

嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如說，消息傳出後，昨(18日)已跟北市動保處確認， 目前還沒人認養，由於法律規定，飼養比特犬飼主應於2023年2月28日前向所在地直轄市、縣（市）主管機關登記備查，才能繼續飼養、且不得繁殖，目前嘉縣登記列冊飼主168人，比特犬隻271隻，意謂嘉義縣目前只有這168人有認養Lucky的資格。

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▲目前嘉縣登記列冊飼主168人，比特犬隻271隻。（圖／嘉畜所提供）

林珮如說，嘉義縣2022年有推動特定嘉義縣比特犬專案輔導計畫，主要是為避免比特犬繁殖或遭棄養遊蕩所衍生傷害民眾或動物等公共安全問題，當時已全面協助轄內飼養比特犬民眾，專線專人輔導完成犬隻絕育、寵物登記及施打狂犬病疫苗等作業外，並輔導其飼養管理與強化安全防護等措施，接下來如有民眾想認養Lucky，嘉畜所同樣會輔導強化安全防護等措施。

林珮如進一步解釋，包括獒犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬、比特犬等6種都是兇猛犬，如果自家的狗追車咬人被列管也算在內，而兇猛犬不管年紀大小，出門務必繫繩，且長度不超過1.5m，並配戴透氣口罩，違者可罰3萬至15萬元。

▲嘉畜所表示，目前仍無人提出認養申請。（圖／嘉畜所提供）

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