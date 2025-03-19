快訊／13縣市低溫特報！竹苗「非常寒冷」下探6度

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署今（19日）上午10時45分針對13縣市發布低溫特報，今日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，有10度以下氣溫發生的機率；北部及東北部地區有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請民眾注意防範。

氣象署指出，新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣有10度以下氣溫發生的機率。

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氣象署提醒，民眾應注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

氣象署表示，今天各地早晚寒冷，中南部日夜溫差較大，中部以北及宜蘭低溫僅10至11度，其他地區13至15度，其中雲林以北地區及宜蘭、南投有局部10度左右或以下氣溫發生的機率；白天北部、宜花仍涼，最高溫約15至18度，花、東約17至19度，中南部地區約21、22度，至於離島澎湖，應適時注意保暖。

雖然環境逐漸轉乾，但氣象署預測，今天基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，大台北地區及中南部山區則有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；若溫度與水氣條件配合，中南部及花東3000公尺以上高山仍有零星降雪機率，前往山區應留意霧淞、路面結冰及道路濕滑等狀況。



【橙色燈號（非常寒冷）】



新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。



【黃色燈號（寒冷）】



基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣有10度以下氣溫發生的機率。

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署