美國務院罕用「明目張膽」評論中共軍演　不負責任的威脅

▲F-16V監控中共攻擊2型無人機。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

國防部日前偵獲多架次共軍機艦，在台海進行「聯合戰備警巡」，中方則稱之為「軍事演習」。對此，美國國務院18日向媒體表示，中國不能對台灣祭出「明目張膽且不負責任」（brazen and irresponsible）的威脅，還自稱是動盪世界的穩定力量。有關本次的回應，比較過去美方評論軍演的用字，確實相對罕見。

國防部18日公布，中共解放軍17日6時至18日6時止軍事動態，偵獲共機59架次、共艦9艘次，其中逾越海峽中線進入北部、中部、西南及東南空域43架次，持續在台海周邊活動。

另外，國防部也偵獲中共2顆空飄氣球，一枚於17日17時3分於基隆西北81浬偵獲、直到18時15分消失，高度4萬1千呎，另枚則是17日11點45分於基隆西南76浬偵獲、直到14時5分消失，高度1萬8千呎。

針對中共的軍事動態，美國國務院向媒體表示，中國不能對台灣祭出「明目張膽且不負責任」的威脅，還自稱是動盪世界的穩定力量」。同時表示，對於中國軍事、經濟、資訊與外交壓力，美國將持續支持台灣，反對任何以武力或脅迫手段片面改變現狀。

根據中央社彙整，「明目張膽」是美國國務院近年對北京軍事行動的評論中，相對罕見的字眼。回顧2022年，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後的軍演，美國譴責北京毫無正當理由；後來針對軍演的回應，也僅是「深表關切」、「嚴重關切」等用字。