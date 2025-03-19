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示警藍軍「不去投票徐巧芯會被罷掉」　他分析民調點1錯誤觀念

▲▼徐巧芯喊話支持者出門投不同意票。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▲徐巧芯喊話支持者出門投不同意票。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，根據TVBS最新公布的民調，國民黨立委徐巧芯罷免案，有61%的民眾會去投票，在有投票意願民眾中，更有57%表示會投同意罷免，高於37%不同意。對此，徐巧芯助理、藍委謝龍介姪子謝克洋示警，藍軍若不去投票，徐巧芯會被罷掉，他分析，綠軍本在松信地區實際參與連署的人非常少，但現在士氣大振，肯定會加大馬力直催到底，而藍軍若以為支持徐巧芯就不用投票，就是錯誤觀念，支持徐巧芯，就要「出門投票」，投「不同意罷免票」！

根據18日TVBS最新民調，若舉行罷免立委徐巧芯的投票，有61%的民眾會去投票、33%表示不會去投票。進一步分析，對於罷免投票，在有投票意願的民眾中，有57%表示會投同意罷免，高於37%不同意罷免。換言之，有投票意願且會投同意罷免的人數，相當於佔松山信義選民的36%，高於罷免門檻的25%。

對此，謝克洋表示，TVBS的民調出爐，顯示若是明天就投票的話，徐巧芯就會被罷掉，此消息一出，綠軍興奮了，藍軍緊張了。

謝克洋認為，綠軍本來在松信地區的連署呈現一片死氣沉沉的氛圍，每天都出門擺攤，但實際參與連署的人非常少，每天可能只有百人不到參與連署，但看到這份民調後，罷團士氣大振，接下來肯定會加大馬力直催到底，拚死拚活也要湊足連署書的數量。

謝克洋說，而藍軍這邊看到35：0心情已經很鬱卒了，接著看到這份民調出爐，就連國民黨的最強戰力都會面臨被罷免的情況，藍軍從上到下肯定是心亂如麻。

謝克洋分析，從這份民調可以得知的是，它是先問民眾的投票意願，接著才會問你是同意罷免還是不同意罷免，但近期藍營氣勢低迷，藍軍支持連帶越來越不願意表態，也有許多人誤以為支持徐巧芯就不用投罷免。

謝克洋強調，這完全是錯誤的觀念，支持徐巧芯，就要「出門投票」，投「不同意罷免票」！

▼徐巧芯罷免案民調。（圖／TVBS民意調查中心）

▲▼徐巧芯罷免案民調。（圖／TVBS民意調查中心）

本次調查是TVBS民意調查中心於114年3月5日至17日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,026位20歲以上設籍台北市立委第七選區（松山信義）民眾，其中拒訪為171位，拒訪率為16.7%，最後成功訪問有效樣本855位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.3個百分點以內。

抽樣方法採用電話號碼後兩碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

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