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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝龍介質詢送五大箱衛生紙　要卓揆省下預算發1萬「錢再賺就有」

▲▼謝龍介 送衛生紙 給卓榮泰 立法院院會 總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲謝龍介送衛生紙給卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（18日）赴立院備詢，藍委謝龍介質詢時準備了五大箱衛生紙，他調侃，自己去勘災，災民說，行政院長說藍白砍預算，連衛生紙都沒得買，要他把這些衛生紙載來給行政院用。謝龍介也表示，國民黨提案普發一萬合情合理，行政院不會給國民黨好過，國民黨提一萬、行政院可能加碼一萬二、一萬五，「我樂觀其成，錢再賺就有，該花的花，讓人民有幸福感才可以扭轉氣勢。」

▼謝龍介大手筆買五大箱衛生紙。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼謝龍介 送衛生紙 給卓榮泰 立法院院會 總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

謝龍介今日準備了五大箱品牌衛生紙，質詢前先向卓揆致謝並送上衛生紙，謝表示，辛苦了，先感謝院長對台南的照顧，「院長實在表現很好，不知道你還有這把功夫，演講實在厲害，你早點出來我就沒飯吃了。」

謝龍介表示，今天去勘災，災民說，行政院長說藍白砍預算，連衛生紙都沒得買，要他把這些衛生紙載來給行政院用，行政院比我們慘，記者來採訪上廁所還要自己帶衛生紙，另一箱要請院長載給監察院，監察院也沒有衛生紙。卓揆也回應，「我正好要跟委員說可以送到監察院。」

謝龍介指出，總預算歷年新高，結果什麼都說沒辦法做，院長這段時間有打給前院長蘇貞昌嗎？還是有打給賴清德嗎？有請教賴清德，為什麼他1兆多總預算可以做得很好？「卓院長你不是沒辦法做，而是政治化了，非常可惜，我過去對你的認識不是這樣。」

對於總預算，謝龍介強調，川普當上總統短短一個月，馬斯克查下去後把浪費的政府預算通通抓起來，省了兩兆美金，賴清德當市長時，陳淑姿主計長紀錄很不錯，現在怎麼不會做？在野黨幫你們省這麼多錢，川普不滿意度57%，但他說一句話，美國鄉親期待一戶發5千美金，新加坡也是1人發2萬。

謝龍介強調，所以國民黨才會提案還稅於民、普發一萬，合情合理，我知道行政院不會給國民黨好過，國民黨提一萬、行政院可能加碼一萬二、一萬五，他樂觀其成，錢再賺就有，該省的省、該花的花，讓人民有幸福感才可以扭轉氣勢。

卓榮泰無奈回應，今年預算比去年多一點，因為有2806億是新增事項、這是去年沒有的，但在野黨好像都沒聽到。謝龍介則強調，這部分可以協商，這都可以討論，有窒礙難行處可以再來溝通，不要不溝通再潑髒水。
 

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