大罷免徐巧芯拉警報？　國民黨急秀內參民調：47.8%民眾不同意

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台大罷免潮，TVBS今（18日）公布最新罷免民調，有57%的民眾同意罷免國民黨立委徐巧芯，高於不同意的37%，20到29歲和40到49歲，同意罷免都超過七成。國民黨下午則緊急公布內參民調指出，高達47.8%受訪者反對罷免徐巧芯，僅有35.8%表示同意罷免徐巧芯；該調查也顯示，該選區有52.7%表示不支持大罷免，只有27.5%表示支持大罷免。

根據國民黨公布的民調顯示，台北市第七選區的選民呈現對於大罷免的厭惡。當被問到「立院民進黨團總召柯建銘號召民眾罷免國民黨41席」，僅有27.5%表示支持，52.7%表示不支持；「同不同意罷免台北市民眾投票選出的徐巧芯立委？」有47.8%表示不同意，僅有35.8%表示同意；不同意罷免的比例超過同意罷免12%。調查發現「罷免徐巧芯委員會不會成功？」認為會成功的只有29.1%，認為不會成功的高達42.8%。

國民黨指出，近日民進黨動作頻頻，以龐大的行政資源下鄉宣講，行政部門不停哭窮造謠，賴清德發布「賴十七條」打著國安大旗，在內部找敵人，為大罷免添加柴火，讓台灣社會持續陷入對立與撕裂的困局之中，只想要藉由攻擊在野黨、罷免在野黨立委鞏固綠色威權。

國民黨痛批，面對民進黨的全面惡意的操作，意圖造成寒蟬效應，影響民意走向，讓反對民進黨的國人選擇噤聲，國民黨沒有迴避的空間，不但要正面迎戰，全力支持黨籍立委，更要呼籲所有藍營支持者站出來，勇敢捍衛自己支持的立委；也要呼籲民進黨懸崖勒馬，尊重國會監督制衡，讓台灣的民主回歸常軌。

該份民調為國民黨委託風傳媒民調，於2025年2月26日至27日間，以電腦輔助電話訪問（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）方式進行，共完訪1,068人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

