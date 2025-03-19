多位立委致電抱怨財產申報變麻煩　李鴻鈞怒：你們造成的啊！

▲李鴻鈞。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

在野黨大幅刪減、凍結中央政府總預算，其中監察院業務費遭刪逾96%，面對斷水斷電危機，監察院18日也召開記者會宣布將提起釋憲。而監察院副院長、前國親聯盟立委李鴻鈞表示，現在很多以前的的立委同事打電話向他抱怨，為何財產申報變得這麼麻煩，他則回應相關預算被刪了，「麻煩是你們造成的，不是我們要的啊」。

李鴻鈞18日上午和監察院祕書長李俊俋、副祕書長王增華召開記者會，說明監察院今年度預算遭立法院刪減狀況，監察院指出，今年原編列業務費2.4億元，被立法院刪減2.3億，比例高達96%，只剩約1,000萬元，其中包含業務、調查巡查業務都被全數刪減，財產申報業務則被凍結61%。

預算刪減也影響財產申報業務，監院因預算全無而停止授權介接財產資料服務，自3月1日起依法應申報財產公職人員，需自行蒐集財產資料，同時「政治獻金公開查閱平台」線上查詢也將中止，因為「政治獻金公開查閱平台」線上查詢雲端虛擬服務租用契約將於114年5月31日到期，屆時將改採到監察院現場查閱。

李鴻鈞過去曾擔任國親聯盟立委，他表示，很多以前立法院的同事要到財政處申報選舉完政治獻金，都照著紙本給我送過來啊，以前電腦建一建就好，現在他們也一頭霧水，「因為是你們刪了預算才導致這樣」，「有立委同仁打電話來問我為什麼這麼麻煩，這麼麻煩是你們造成的，不是我們要的啊！」