被罷定了？TVBS民調57%同意罷免　徐巧芯籲選民出門投不同意票

▲大罷免徐巧芯拉警報。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

據《TVBS民調中心》今（18日）公布的最新調查結果指出，針對罷免國民黨立委徐巧芯，具投票意願的民眾中，有57%表示會投同意罷免，高於37%不同意罷免，選情相當危急。徐巧芯表示，其實黨內做過好幾份民調，都是不同意罷免大於同意罷免，今天國民黨也已發佈新聞稿公開內參民調，不同意罷免是47.8%，同意罷免是35.8%，差距12%。

全台掀大罷免潮，TVBS今日下午公布最新罷免民調，有57%的民眾同意罷免國民黨立委徐巧芯，高於不同意的37%，20到29歲和40到49歲，同意罷免都超過七成。國民黨則緊急公布內參民調指出，高達47.8%受訪者反對罷免徐巧芯，僅有35.8%表示同意罷免徐巧芯；該調查也顯示，該選區有52.7%表示不支持大罷免，只有27.5%表示支持大罷免。

徐巧芯對此指出，TVBS民調證實了她一直在疾呼的危機，就是罷免方經過一年多的整軍，投票意願比起反罷免方，高出太多，結果就是即便大多數民眾反罷免，抵制罷免，但最後卻不投票，甚至不知道要投票，罷免方就會勝出。而TVBS民調設計就凸顯了這一點。

徐巧芯續指，TVBS民調並不是問所有松山信義選區的民眾同意，或不同意罷免，而是先問民眾的投票意願，然後再從回答「一定會投票」，「可能會投票」，與「不一定會投票」的受試者中去問同意罷免，或不同意罷免，結果同意者遠多於不同意。但其實黨內做過好幾份民調，都是不同意罷免大於同意罷免，今天黨部發佈新聞稿公開內參民調，不同意罷免是47.8%，同意罷免是35.8%，差距12%。

徐巧芯坦言，近期藍營氣勢有點低迷，也使得支持越來越不願意表態，也有許多人誤以為「支持徐巧芯就不用投罷免」，但這完全是錯誤的觀念，支持徐巧芯，就要「出門投票」，投票「不同意罷免票」；她說，激起反罷免民眾的士氣，提高反罷免民眾的投票動機，「說服大家，我值得，這本來就是我設定的目標，也是我正在做的事，這樣更好，就加倍努力！」