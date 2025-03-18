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台大繁星錄取397人！8系缺額19個　這兩系掛零

▲▼台大校門、台大大門、椰林大道。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大繁星推薦共錄取397人，但仍有19個缺額。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學繁星推薦今天（18日）放榜。台灣大學今年共錄取397人，錄取率66.45%，但仍有8個學系出現19個缺額，另有2個學系無人錄取。台大註冊組主任李宏森指出，缺額主因是部分科系訂的門檻比較高，但缺額將回流到7月的分發入學管道。另今年宜蘭慈心華德福實驗高中首度有學生錄取台大。

114學年度繁星推薦今天公布錄取結果。根據甄選會公布資料，包括台大在內的65所大學校院，第一類至第七類學群共錄取1萬4309人，錄取人數較去年增加282人，錄取率為64.12%，較去年減少0.07%，缺額1146個，也比去年減少567個，缺額數為三年來新低。

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李宏森表示，今年台大繁星推薦共有416個名額，比去年增加10個招生名額，佔台大總招生名額的12.44％，總計626人報名，扣掉醫牙，今年繁星推薦錄取率為66.45%。其中8個學系共有19個缺額，比去年10系、26個缺額少7個，8系涵蓋管理學院1個系組、生農學院3個系組、理學院3個系組、工學院1個系組；植物病理與微生物學系以及生物環境系統工程系兩系無人錄取，其中植微系缺額4人是各系最多。。

李宏森說明，缺額主因是部分科系訂的標準比較高，或者和學生興趣有關。例如植微系檢定標準為「國、英、數A、自然」全部頂標，最終2個招生名額僅有3人報名，無人錄取，生工系檢定學科為「國、英、數A、自然」，國、英兩科為前標，其餘兩科為頂標，4個招生名額，最後15人報名，但無人錄取。

此外，李宏森表示，今年台大繁星推薦管道共錄取397名學生，來自242所學校，另宜蘭慈心華德福實驗高中首度有學生錄取台大，錄取科系為哲學系，這位學生校排則是1%，這也凸顯「校校等值」、「城鄉均衡」概念。預估明年繁星推薦招生名額會朝略微增加目標邁進。

▲▼台大註冊組主任李宏森。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大註冊組主任李宏森表示，今年繁星推薦管道共錄取397名學生，來自242所學校。（圖／記者許敏溶攝）

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