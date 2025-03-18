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永慶高中繁星推薦再創佳績　台成清交+中字輩全上榜

▲▼ 永慶高中繁星創新高紀錄 2台大 2成大 2藥學 台成清交和中字輩全部上榜 。（圖／永慶高中提供）

▲永慶高中繁星創新高紀錄，2台大2成大2藥學，台成清交和中字輩全部上榜 。（圖／永慶高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

114年大學繁星推薦放榜，嘉義縣永慶高中再創輝煌佳績，不僅台大、成大、清大、陽明交大等頂尖大學均有學生錄取，今年更有兩位學生錄取台大、兩位錄取成大，刷新繁星推薦的新紀錄。校長郭春松表示，今年共有59名學生報名繁星推薦，41人錄取，錄取率高達七成，其中國立大學及醫學大學的錄取率更達59%，展現學校優質教學成果。

永慶高中錄取頂尖大學及校系有台灣大學心理學系、台灣大學物理治療學系、成功大學交通管理科學系、成功大學都市計畫學系、清華大學資訊工程學系、陽明交通大學機械工程學系。此外，今年台成清交和中字輩大學全部上榜外，四所醫學大學、三所師範大學均有學生錄取，兩位錄取台大、兩位錄取成大、兩位錄取藥學系，成績再創學校歷史新高。

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錄取台大心理學系的許弼荏，來自農村家庭，自小需協助農務，常在田間讀書、完成學業。他高中三年從未補習，完全仰賴課堂聽講與學習，以及自律的時間規劃與自我督促，在保持優異學業成績的同時，也積極投入國際交流、服務學習及營隊活動。高二時以「公平？以自我敘說談告別式禮俗之性別平等」為題，勇奪第63屆第四區科展行為與社會科學科特優，以及全國科展鄉土教材獎，充分展現社會議題的關懷與研究能力，立志成為「具有人文素養的自然科學人」，未來希望以心理學探索人類行為與情緒的奧秘。

就讀AI科技特色班的游子淵畢業於台南新東國中，繁星錄取成功大學交通管理科學系。他在學期間專注於資訊科技與程式設計，高一時以「自閉症類群障礙心理狀態智慧分析眼鏡」榮獲嘉義縣青少年發明展佳作，展現卓越的創新能力。除此之外，他熱愛攝影，經常背著相機穿梭台灣各地取景，作品更曾登上台南文化局《S-Life新生活藝文誌》3月號封面。

▲▼ 永慶高中繁星創新高紀錄 2台大 2成大 2藥學 台成清交和中字輩全部上榜 。（圖／永慶高中提供）

游子淵表示，自己是鐵道攝影的愛好者，透過鏡頭記錄風景與人物，並對觀光交通產業深感興趣。 對於即將進入成大交通管理科學系，游子淵充滿期待。他希望結合資訊科技與交通運輸管理的知識，探索旅客運輸、電信管理、運輸科技、物流管理等領域，未來成為跨足科技與人文的專業人才，為交通產業帶來創新發展。

而錄取中央大學資訊電機學院學士班的陳家珮，不僅在學業上表現優異，更熱衷於服務與多元發展。自小學習芭蕾舞與中國舞，展現藝術素養，上了高中後更將觸角延伸至科學教育與社會關懷，積極參與各類活動，展現跨領域的學習精神。

高中期間，她除了兼顧課業，還積極投入科普列車活動，用淺顯易懂的方式向小學生介紹科學知識，讓孩子們體驗科學的樂趣。此外，她加入永慶青年大使團，協助接待外賓、推動偏鄉服務與國際交流活動，高二時更擔任基服社社長，關懷社區長輩並參與環境清理，展現高度的社會責任感。對於即將進入中央大學資訊電機學院學士班，她充滿期待，希望結合自身對科學的熱愛與多年來累積的服務經驗，探索資訊與電機領域的應用，未來能夠運用科技為社會帶來正向影響，將服務精神延續到更多層面。

郭春松校長表示，繁星推薦制度為在校成績優異、明確了解自身興趣的學生提供更好的發展機會，讓學生能適性揚才，而不執著於明星高中。他特別感謝校內師長的專業指導與升學輔導，讓學生都能錄取理想校系。他也勉勵錄取學生，在高三下學期把握時間，提升語言、專業學科與資訊能力，並可預修大學課程，為即將到來的大學生活預做準備。

 
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